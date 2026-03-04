BYD ทุบราคาสู้ตาย หั่นหลักแสน รับ Motor Show หลังยอดกุมภาพันธ์วูบหนัก

วงการ EV สั่นสะเทือนอีกครั้ง! BYD เปิดเกมรุกหนักก่อนงาน Motor Show 2026 ประกาศแคมเปญ "ลดแล้วลดอีก" หั่นราคาโหดสูงสุดกว่า 2 แสนบาท หวังกระตุ้นกราฟยอดขายหลังเผชิญสภาวะตัวเลขเดือนกุมภาพันธ์ที่น่าใจหาย งานนี้ใครที่กำลังเล็งรถไฟฟ้าไว้ ต้องเช็กด่วนว่ารุ่นไหนลดไปเท่าไหร่บ้าง!
ก่อนจะไปดูตารางราคา เรามาดู "ตัวเลข" ที่น่าสนใจที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดแคมเปญนี้ คือยอดขายเดือนมกราคม 2026 พุ่งแรงอยู่ที่ 13,230 คัน แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 307 คัน ถือเป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (หายไปกว่า 90%) อาจเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งกำลังซื้อที่ชะลอตัวเพื่อรอโปรโมชั่นใหญ่ในงาน Motor Show 2026 และการแข่งขันที่สูงขึ้นจากแบรนด์คู่แข่งหน้าใหม่ที่พาเหรดกันเปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ BYD ไม่อาจนิ่งเฉยได้ ต้องขยับตัวด้วยการ "ชิงลงมือก่อน" ส่งแคมเปญส่วนลดหลักแสนออกมาชิงยอดจองก่อนที่งานใหญ่จะเริ่มขึ้น
เช็กส่วนลดแต่ละรุ่น ตังเลขที่ลดถือว่าโหดเหมือนโกรธใครมา
-DENZA D9 (รถตู้หรู) ราคาทางการ 1,949,900 - 2,399,900 บาท ส่วนลด 205,000 บาท
-BYD ATTO3 ราคาทางการ 669,900 - 769,900 บาท ส่วนลด 130,000 บาท
-BYD Sealion 6 DM-i ราคาทางการ 859,900 - 899,900 บาท ส่วนลด 100,000 บาท
-BYD Dolphin ราคาทางการ 549,900 - 639,900 บาท ส่วนลด 80,000 บาท
-BYD Sealion 7 ราคาเป็นทางการ 1,199,900 - 1,299,900 บาท ส่วนลด 65,000 บาท
การที่ BYD อัดฉีดส่วนลดหนักขนาดนี้ โดยเฉพาะในรุ่นยอดนิยมอย่าง ATTO 3 ที่ลดหายไปถึง 1.3 แสนบาท และรถตู้หรูอย่าง DENZA D9 ที่ลดเกิน 2 แสนบาท คือสัญญาณชัดเจนว่า "สงครามราคา" ยังไม่จบ และ BYD ต้องการรักษาเก้าอี้เบอร์ 1 ในตลาดไทยไว้อย่างเหนียวแน่น
ใครที่ถือเงินสดไว้ในมือ ช่วงนี้คือ "นาทีทอง" ของผู้บริโภคจริงๆ ค่ะ แต่ก็ต้องจับตาดูว่าค่ายอื่นจะขยับตัวโต้กลับอย่างไรในงาน Motor Show ที่กำลังจะถึงนี้