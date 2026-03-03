Toyota bZ4X Touring เพิ่มรุ่นท้ายยาวที่ญี่ปุ่น วิ่งไกลทุบสถิติ 734 กม.

Toyota ตอกย้ำกลยุทธ์ Multi-pathway ด้วยการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า Toyota bZ4X Touring ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการนำเอา bZ4X รุ่นปกติมาปรับปรุงเพื่อรองรับการขับขี่ทางไกลและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง พร้อมระยะทางขับขี่ไกลสุดถึง 734 กม.
Toyota bZ4X Touring ถูกขยายมิติตัวถังให้มีความยาวเพิ่มขึ้นเป็น 4,830 มม. ส่งผลให้มีพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะห้องสัมภาระท้ายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นถึง 1.4 เท่า เมื่อเทียบกับ bZ4X รุ่นเดิม มีความจุมากถึง 619 ลิตร โดยไม่ต้องพับพนักพิงเบาะนั่งด้านหลัง ช่วยให้การบรรทุกสัมภาระเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและเหมาะกับการเดินทางทั้งครอบครัว
นอกจากนี้ ยังมีการตกแต่งภายนอกให้ดูสมบุกสมบันในสไตล์ Active Gear ด้วยราวหลังคาขนาดใหญ่, แผ่นกันกระแทกใต้กันชนหน้า-หลัง และล้ออัลลอยสีดำขนาด 20 นิ้ว เสริมความโดดเด่นด้วยไฟท้าย LED รมดำที่พาดยาวตลอดแนวตัวรถ
bZ4X Touring รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) มาพร้อมขุมพลัง eAxle ที่ให้กำลังสูงสุดถึง 280 กิโลวัตต์ ทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ 74.69 kWh สามารถทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ภายในเวลาเพียง 4.6 วินาที
โตโยต้ายังได้นำเอาเซมิคอนดักเตอร์แบบ SiC (Silicon Carbide) มาใช้ในระบบควบคุมพลังงาน พร้อมปรับปรุงระบบอากาศพลศาสตร์ ส่งผลให้มีระยะทางขับขี่ต่อชาร์จไกลสุดถึง 734 กม. ทั้งยังมีระบบ Battery Preconditioning ที่สามารถปรับอุณหภูมิแบตเตอรี่ให้เหมาะสมในเขตหนาว สามารถชาร์จด่วน (DC) จนถึง 80% ในเวลาราว 28 นาที แม้ว่าสภาพอากาศจะหนาวเย็นถึง -10 องศาเซลเซียสก็ตาม
ห้องโดยสารได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูโปร่งตาขึ้นด้วยแผงคอนโซลหน้าลายไม้สีดำ และหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ 14 นิ้วแบบ Stand-alone รวมระบบความบันเทิงและระบบปรับอากาศไว้ในจุดเดียว ด้านความปลอดภัยมาพร้อม Toyota Safety Sense เจเนอเรชันล่าสุด รวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติ (Advanced Park) ที่สามารถสั่งการผ่านรีโมทได้
ทั้งนี้ Toyota bZ4X Touring ถูกตั้งราคาจำหน่ายในญี่ปุ่นไว้ที่ 5,750,000 เยน (ราว 1,160,000 บาท) ในรุ่น FWD และ 6,400,000 เยน (ราว 1,290,000 บาท) ในรุ่น 4WD