ตรุษจีนฉุด BYD ยอดขายวูบ 41% แต่ตลาดโลกยังแกร่ง ส่งออกทะลุแสน 4 เดือนติด

BYD เผยยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) เดือนกุมภาพันธ์ 2026 รูดลงกว่า 41% หลังได้รับผลกระทบเต็มๆ จากเทศกาลตรุษจีนที่หยุดยาวจนเบียดวันทำการหายไปเกือบครึ่งเดือน ขณะที่ยอดขายในประเทศชะลอตัว แต่ทัพรถส่งออกยังทำผลงานเยี่ยม ทุบสถิติเกิน 1 แสนคันติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4
เจาะลึกตัวเลขยอดขาย: เมื่อวันหยุดขวางทางโต
BYD ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่รายใหญ่ที่สุดของจีน รายงานยอดขายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2026 โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ ยอดขายรวมอยู่ที่ 190,190 คัน ลดลงถึง 41.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ก.พ. 2025) หากเปรียบเทียบรายเดือน ลดลงจากเดือนมกราคมที่มียอดขาย 210,051 คัน คิดเป็นสัดส่วนที่หายไปราว 9.5%
สาเหตุหลัก ข้อมูลจาก Autohome ระบุว่า ปัจจัยสำคัญมาจากเทศกาลวันหยุดตรุษจีนปี 2026 ซึ่งตรงกับวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ ทำให้จำนวนวันทำการและวันส่งมอบรถลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ตลาดในประเทศซึม แต่ตลาดโลกยัง "พุ่ง"
แม้ตัวเลขรวมจะดูน่าตกใจ แต่หากแยกส่วนจะพบว่า "ยอดส่งออก" คือฮีโร่ที่ช่วยพยุงสถานการณ์ไว้
-ยอดขายรถนั่งส่วนบุคคล (Domestic): อยู่ที่ 187,782 คัน (ลดลง 41% YoY)
-ยอดส่งออก (Export): BYD ส่งรถไปต่างประเทศได้ถึง 100,600 คัน ในเดือนเดียว ซึ่งเป็นการ เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 50.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และนับเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันที่ยอดส่งออกทะลุหลักแสนคัน
เทรนด์คนใช้รถ: ไฮบริด (PHEV) ยังนำหน้า รถไฟฟ้า (BEV)
ในส่วนของประเภทรถยนต์ พฤติกรรมผู้บริโภคยังคงเอนเอียงไปทางรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วน
-PHEV (Plug-in Hybrid): มียอดขาย 108,243 คัน (ลดลง 44% YoY)
-BEV (Battery Electric): มียอดขาย 79,539 คัน (ลดลง 36% YoY)
-รถเพื่อการพาณิชย์: มียอดขายเพียง 2,408 คัน (ลดลง 47.8% YoY)
ข้อมูล:CarNewsChina