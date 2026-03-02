พลังงานยันน้ำมันสำรองไทยมีแค่ 61 วัน แต่รถไฟฟ้าไร้กังวล ชาร์จวนไปไม่ต้องนับวัน

จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันดิบทั่วโลก ล่าสุดกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยยืนยันว่าประเทศไทยมีการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันมีน้ำมันสำรองคงเหลือ เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศได้ประมาณ 61 วัน พร้อมเตรียมแผนรองรับหากสถานการณ์ยืดเยื้อ เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคการขนส่งและเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม ในฝั่งของ "ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า" หรือกลุ่ม EV กลับกลายเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและมีความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดในสถานการณ์นี้ เนื่องจากแหล่งพลังงานหลักมาจากระบบสายส่งไฟฟ้าภายในประเทศ ซึ่งมีความเสถียรและไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงแบบวันต่อวันเหมือนน้ำมัน
เหล่า "ชาว EV" ต่างแสดงความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า การเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าในช่วงนี้ช่วยลดความกังวลใจได้มาก เพราะไม่ต้องคอยติดตามว่าน้ำมันจะขาดแคลนหรือราคาจะพุ่งสูงขึ้นเมื่อไหร่ เงื่อนไขเดียวที่สำคัญคือ “ตราบใดที่มีไฟจ่ายเข้าบ้านและชำระบิลค่าไฟครบ” ก็สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟจากที่บ้านได้ทุกคืน พร้อมใช้งานได้ตลอดกาลโดยไม่ต้องรอคิวหน้าปั๊มหรือนับถอยหลังจำนวนวันที่เหลือของน้ำมันสำรอง
ทั้งนี้แม้ อีวี จะไม่ได้พึงพาน้ำมันโดยตรง แต่ระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศยังคงมีส่วนผสมของเชื้อเพลิงฟอสซิส จึงยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามในภาพรวมด้านพลังงานของประเทศต่อ