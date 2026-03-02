ต.สยามฯ เปิดตัวยาง Toyo Tires 2 รุ่นใหม่ พร้อมส่ง Advance Tyre ตอบโจทย์ตลาดรถยนต์ปี 2569

บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่รับปี 2569 หลังจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะยางรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ สนาม 8 Speed เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากสื่อมวลชนและตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 400 ราย ที่มาร่วมพิสูจน์ประสิทธิภาพของยาง Toyo Tires และ Advance Tyre
.
นายอภิชัย ตั้งวงศ์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด เปิดเผยว่า กิจกรรมตลอด 2 วันที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยเฉพาะเสียงตอบรับจากการทดสอบขับขี่จริงในสนาม ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตัวแทนจำหน่ายว่าผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะตอบโจทย์ผู้ใช้รถชาวไทยในปีนี้ได้อย่างแน่นอน
.
สำหรับการทดสอบในวันแรก มุ่งเน้นไปที่ยางนำเข้าจากญี่ปุ่น 2 รุ่นหลัก ได้แก่
-Open Country H/T 2: ยาง Highway Terrain สำหรับรถเก๋ง กระบะ และ SUV/PPV ที่โดดเด่นเรื่องความเงียบและความนุ่มนวล พร้อมดีไซน์แก้มยางแบบตัวหนังสือขาวทึบที่ตอบโจทย์สายแต่งรถ มีให้เลือกถึง 12 ขนาด
-Proxes C2S: ยางระดับ Luxury Comfort SUV ที่โชว์ศักยภาพความนุ่มเงียบระดับท็อปคลาส ให้การยึดเกาะถนนแห้งและรีดน้ำบนถนนเปียกได้อย่างดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
.
ไฮไลท์สำคัญในวันที่สองคือการเปิดตัวยาง Advance Tyre ถึง 7 รุ่น ครอบคลุมกว่า 124 ขนาด พร้อมให้การรับประกันคุณภาพที่ดีที่สุดในตลาด โดยรุ่นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในการทดสอบ ได้แก่
•TornadoXtreme TXS01: ยางสปอร์ตทางเรียบที่ให้การยึดเกาะถนนหนึบแน่นและการควบคุมที่เฉียบคมในความเร็วสูง
•TornadoPower A/T: ยาง All Terrain ที่พิสูจน์ความแข็งแกร่งบนทางฝุ่น และกรวด แต่ยังคงความนุ่มนวลเมื่อวิ่งบนทางเรียบ
.
ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันความพร้อมของ ต.สยาม ในการรุกตลาดปี 2569 โดยยางรุ่นใหม่ทั้งหมด พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ศูนย์บริการยางรถยนต์ GRIP และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ