Nissan ALMERA / VERSA รุ่นไมเนอร์เชนจ์เผยภาพก่อนเปิดตัวที่เม็กซิโก 3 มี.ค.นี้

Nissan VERSA โฉมไมเนอร์เชนจ์ (หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ Almera) ถูกเผยภาพชุดแรกขณะเริ่มเดินสายการผลิต ณ โรงงานในประเทศเม็กซิโก ก่อนมีกำหนดการเปิดตัวและวางจำหน่ายจริงในวันที่ 3 มีนาคมนี้
จากภาพจะเห็นได้ว่า Nissan Versa โฉมไมเนอร์เชนจ์ปี 2569 มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ด้านหน้าแตกต่างไปจากรุ่นปัจจุบันอย่างชัดเจน โดยได้รับอิทธิพลการออกแบบมาจาก Murano มาพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันดีไซน์เรียวบาง เชื่อมต่อกันด้วยแถบสีดำกึ่งกลางที่ประทับตราโลโก้นิสสันใหม่อย่างลงตัว
กระจังหน้าถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรับกับชุดไฟหน้าดีไซน์ใหม่ และช่องดักอากาศบริเวณกันชนที่ปรับดีไซน์ให้ดูสปอร์ตและทันสมัยกว่าเดิม ขณะที่ส่วนท้ายของรถแม้จะยังไม่มีภาพอย่างเป็นทางการแบบเต็มคันออกมา แต่คาดว่าจะถูกปรับเปลี่ยนดีไซน์ไฟท้ายแตกต่างไปจากเดิมเพื่อให้เข้ากับด้านหน้า
ขณะที่เวอร์ชันไทยถูกติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบเทอร์โบ 1.0 ลิตร พ่วงเกียร์อัตโนมัติ CVT แต่เวอร์ชันเม็กซิโกคาดว่าอาจจะยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.6 ลิตร 4 สูบ จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 5 สปีด หรือเกียร์อัตโนมัติ CVT เช่นเดิม
อย่างไรก็ตาม Nissan Versa กำลังจะถูกยุติการทำตลาดในสหรัฐอเมริกาหลังจบรุ่นปี 2568 เนื่องจากทิศทางตลาดที่เปลี่ยนไปหาขุมพลังไฟฟ้าและเอสยูวี แต่สำหรับตลาดเม็กซิโกถือว่าเป็นแชมป์ยอดขายอันดับ 1 ตลอดปีที่ผ่านมา และมียอดจำหน่ายสะสมมากกว่า 1 ล้านคันนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2554 ทำให้เม็กซิโกยังคงเป็นฐานการผลิตสำคัญ ณ โรงงาน Aguascalientes A1 ที่ผลิตรถยนต์หลากหลายรุ่นมาแล้วมากกว่า 8 ล้านคัน