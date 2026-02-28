อีซูซุ ดันเครื่อง 2.2 Ddi MAXFORCE ลง V-CROSS และ MU-X 4WD ราคาเริ่ม 1.066 ล้านบาท

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุกในตลาดรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เปิดตัวไลน์อัพใหม่ครั้งแรก! กับ ISUZU V-CROSS 4x4 และ MU-X 4WD ครั้งแรกของเครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE ในระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ชูจุดเด่นด้านสมรรถนะที่เร้าใจ ควบคู่ความประหยัดและเทคโนโลยีครบครัน มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด รองรับทั้งการใช้งานและไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค ขยายฐานลูกค้า และตอกย้ำความเป็นผู้นำในการบุกเบิกตลาดรถ 4x4 ของอีซูซุอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ออฟโรดที่ดีที่สุด อีซูซุจึงจัดกิจกรรมพิเศษ “ISUZU 4x4 Beyond Experience” งานรวมกลุ่มคนรัก 4x4 ณ สนาม “ISUZU 4X4 Experience” ที่ สมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคมนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้เป็นลูกค้ากลุ่มแรกในการทดสอบสมรรถนะทั้งในรุ่น ISUZU V-CROSS 4x4 และ MU-X ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE และเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อมพูดคุยประสบการณ์การขับขี่ออฟโรดกับกูรูชื่อดัง รวมถึงกิจกรรมจากแบรนด์พันธมิตรของ อีซูซุ และรับชมคอนเสิร์ตจากศิลปินวง Lipta ที่จะมาสร้างความบันเทิงภายในงาน
ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า “เครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2567 จึงมีการเพิ่มเครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE สำหรับรุ่น 4x4 ในรถปิกอัพ New! ISUZU V-CROSS 4x4 และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ MU-X รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ
ซึ่งนับเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์กลุ่มขับเคลื่อนสี่ล้ออีซูซุ โดยเครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE และเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด ได้รับการพัฒนาให้สมดุลทั้งพละกำลัง อัตราเร่ง และความประหยัดน้ำมัน จึงช่วยเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้ใช้ทั้งกลุ่มเชิงพาณิชย์และกลุ่มไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย พร้อมเสริมศักยภาพการแข่งขันของอีซูซุ ในตลาดรถขับเคลื่อน 4 ล้อของไทยได้เป็นอย่างดี”
ISUZU V-CROSS 4x4 เครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE 4 ประตู ในราคาเริ่มต้น 1,066,000 บาท เปิดมิติใหม่สายออฟโรดด้วยขุมพลังดีเซลเจเนอเรชันล่าสุด ให้การตอบสนองฉับไว ส่งกำลังต่อเนื่องผ่านเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีดแบบ REV TRONIC ขับสนุก คล่องตัว และประหยัดน้ำมัน รองรับทั้งงานหนักและไลฟ์สไตล์ผจญภัย ต่อยอด DNA ความแกร่งทนทานของอีซูซุกว่า 50 ปี มาพร้อมดีไซน์ดุดัน แบบฉบับ V-CROSS กระจังหน้า Multi-layer ไฟหน้า–ท้าย LED ล้ออัลลอย 18 นิ้ว และสีใหม่ Inishmore Gray Opaque ห้องโดยสารยกระดับความสบายแบบ FIRST CLASS ด้วยเบาะ COOLMAX สีดำ จออินโฟเทนเมนต์รองรับ Wireless Apple CarPlay และ Android Auto ลำโพงแบบ Dynamic Surround Sound 8 ทิศทางรอบคัน เสริมความมั่นใจด้วย ระบบ Professional 4x4 ทั้ง Terrain Command, Rough Terrain mode และ Electronic Diff-Lock ลุยน้ำลึกได้ 800 มม. ตอกย้ำภาพลักษณ์สปอร์ตออฟโรดสมรรถนะสูงที่พร้อมลุยทุกเส้นทาง
นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความพิเศษอีซูซุได้ร่วมมือกับ WILD ผู้ผลิตชิ้นส่วนชื่อดังของไทยในการออกแบบอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษรอบคันโดยเฉพาะสำหรับ ISUZU V-CROSS 4X4 เครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่าย อีซูซุทั่วประเทศ
MU-X 4WD เครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE ในรุ่นย่อย RS และ Ultimate ในราคาเริ่มต้น 1,654,000 บาท ยกระดับสู่ตัวตนใหม่ที่เหนือกว่าในทุกด้าน ภายใต้แนวคิด “สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต” ที่ให้สมรรถนะเร้าใจควบคู่ความประหยัดน้ำมัน ครั้งแรก! กับระบบขับเคลื่อน 4WD ในเครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE ที่มอบพละกำลังสูงสุด 163 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ตอบสนองฉับไวทั้งทางเรียบและเส้นทางออฟโรด โช้กอัพใหม่! แบบ STIFF FLEX มอบประสบการณ์ขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นใจได้ยิ่งกว่าในทุกครั้งที่เข้าโค้ง ขับสนุกด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ 8 Speed แบบ REV TRONIC เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลต่อเนื่อง พร้อม Sequential Paddle Shift และพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ให้ผู้ขับขี่ควบคุมจังหวะการเร่งแซงได้ดั่งใจ เพิ่มอารมณ์สปอร์ตและความมั่นใจในทุกสถานการณ์ขับขี่ ด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS เจเนอเรชันล่าสุด และกล้อง รอบคัน 360 องศา