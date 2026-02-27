ช็อกวงการ! ยกเลิกกะทันหัน พิธีเปิดโรงงาน OMODA & JAECOO ที่ระยอง ก่อนงานไม่กี่ชั่วโมง

อยู่ดี ๆ ก็มีการแจ้ง “ยกเลิก” พิธีเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ OMODA & JAECOO ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ (26 ก.พ. 2569) ที่จังหวัดระยอง โดยการแจ้งเกิดขึ้นช่วงประมาณ 4–5 ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมา สร้างความงุนงงให้กับผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับเชิญจำนวนมาก เพราะเป็นการยกเลิกแบบกะทันหัน
ข้อมูลที่ระบุอย่างเป็นทางการคือ ผู้บริหารระดับสูงจาก Chery Automobile ซึ่งมีกำหนดทำหน้าที่ประธานในพิธี ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ จึงตัดสินใจยกเลิกพิธีเปิดดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม งานลักษณะนี้ถือเป็นอีเวนต์ระดับใหญ่ ใช้งบประมาณสูง และต้องเชิญแขกระดับรัฐมนตรี ข้าราชการระดับสูง รวมถึงสื่อมวลชนล่วงหน้า การแจ้งยกเลิกก่อนเที่ยงคืนเพียงไม่กี่ชั่วโมง จึงดูผิดปกติและไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก
โดยทั่วไป หากประธานในพิธีไม่สามารถเข้าร่วมได้ ยังสามารถมอบหมายรองประธานหรือผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นทำหน้าที่แทนได้ การยกเลิกแบบฉุกเฉินเช่นนี้จึงสร้างข้อสงสัยให้หลายฝ่าย เพราะหากมีการแจ้งเลื่อนล่วงหน้า 2–3 วัน ย่อมช่วยให้ผู้เข้าร่วมเตรียมตัวได้ดีกว่า
ด้วยเหตุนี้ เหตุผลเรื่อง “ประธานติดภารกิจ” จึงถูกมองว่ายังฟังดูแปลก และทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังการยกเลิกครั้งนี้
งานนี้ รมต./ผู้ว่า/ปลัดกระทรวง/บีโอไอ/พีอาร์/ออแกไนซ์/นักข่าวและอื่น โดนเทเท่ากันหมด