MG ตั้งเป้า Top 3 ปี 2026 ดันยอด 30,000 คัน ครองตลาด 5 %

เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) ประกาศแผนรุกตลาดปี 2026 ตั้งเป้ายอดขาย 30,000 คัน พร้อมขยับส่วนแบ่งตลาดสู่ 5% และผลักดันแบรนด์ขึ้นสู่ Top 3 ในตลาดไทยภายในระยะกลาง โดยเน้นกลยุทธ์ “สร้างความเชื่อมั่น” ผ่านคุณภาพสินค้า บริการ และระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร
ผลการดำเนินงานปี 2568 ที่ผ่านมา เอ็มจีมียอดขายรวม 27,007 คัน เติบโตมากกว่า 57% ขึ้นสู่อันดับ 5 ของตลาดรถยนต์ไทย โดยกลุ่มรถไฟฟ้าและ xEV มีสัดส่วนยอดขายสูงถึง 80% แบ่งเป็น NEW MG4 ELECTRIC ทำยอดเกิน 11,000 คัน ครองอันดับ 1 EV
NEW MG5 EV ทำยอดขายราว 4,920 คัน พร้อมคว้ารางวัล Thailand EV of the Year 2025 ขณะที่ MG IM6 ทำยอดกว่า 1,700 คัน และสร้างภาพลักษณ์ตลาดพรีเมียม ส่วนกลุ่มไฮบริดและเครื่องยนต์สันดาป เช่น MG5 และ MG3 Hybrid+ ยังเป็นกำลังหลักรองรับตลาดช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ EV
สำหรับปี 2569 นี้ เอ็มจีเตรียมเปิดตัวรถใหม่ 3 รุ่น ครอบคลุมหลายเซกเมนต์ ได้แก่ การเปิดตัวรถไฟฟ้าใหม่ต่อยอดความสำเร็จตลาด EV รถรุ่นปรับโฉมไมเนอร์เชนจ์เสริมความสดใหม่ของไลน์อัป รวมถึงการขยายตลาดพรีเมียมและกลุ่มครอบครัว
นอกจากนี้ ยังเตรียมทำตลาด NEW MG MAXUS 9 PLUS (e-MPV) และ NEW MG4 ELECTRIC Minorchange เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มรถยอดนิยม
ภายในปี 2570 บริษัทมีแผนเปิดตัวรถใหม่รวม 5 รุ่น โดยเน้นการเปิดตัว “รุ่นที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสม” มากกว่าการเพิ่มจำนวนรุ่น พร้อมเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี Hybrid+ และ EV อย่างต่อเนื่อง
เอ็มจีเน้นย้ำกลยุทธ์หลักขับเคลื่อนธุรกิจ ประกอบด้วย 1.ยกระดับแบรนด์ระยะยาว มุ่งสร้างภาพลักษณ์ “Value Choice” ด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การบริการ และประสบการณ์ลูกค้า 2. พอร์ตโฟลิโอครบทุกเทคโนโลยี (Dual Track) พัฒนารถ ICE, Hybrid และ EV ควบคู่กัน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงการเปลี่ยนผ่าน
3. กลยุทธ์ "GLOCAL" ผสานมาตรฐานระดับโลกกับความต้องการตลาดไทย พร้อมผลักดันไทยเป็นฐานผลิตเพื่อส่งออก “Made in Thailand, For the World” และ 4. เติบโตเชิงคุณภาพและ EV Ecosystem ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จ บริการหลังการขาย การรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งาน และระบบดูแลลูกค้าแบบ End-to-End
เอ็มจียังมีแผนยกระดับบริการและเครือข่าย โดยตั้งเป้าขยายศูนย์บริการครบ 130 แห่งทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล การนัดหมายออนไลน์ ระบบ e-Workshop และการจัดส่งอะไหล่ภายใน 24 ชั่วโมง (อัตราพร้อมใช้ 99.38%) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจลูกค้าในระยะยาว
ภาพรวมแผนปี 2569 ของ MG จึงไม่เพียงมุ่งยอดขาย แต่เน้นการสร้างความเชื่อมั่น การเติบโตอย่างยั่งยืน และการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในยุคยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย