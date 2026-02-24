Xpeng เผยยอดจอง 'รถบินได้' ทะลุ 7,000 คัน เตรียมผลิตพร้อมส่งมอบปี 2569

Xpeng ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จากประเทศจีน หลังประกาศความสำเร็จของ "Land Aircraft Carrier" หรือรถยนต์ไฟฟ้าหกล้อที่มาพร้อมโดรนบรรทุกผู้โดยสารในตัว โดยมียอดสั่งจองมากกว่า 7,000 คัน เตรียมเดินสายการผลิตและส่งมอบภายในปี 2569 นี้
ย้อนกลับไปเมื่อ 16 ปีก่อน ประเทศจีนเคยเผชิญกับเหตุการณ์รถติดที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์บนทางหลวงหมายเลข 110 ซึ่งกินเวลานานถึง 10 วัน และส่งผลกระทบต่อการจราจรเป็นระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร กลายเป็นแรงผลักดันให้ Xpeng พัฒนารถยนต์ที่สามารถลอยตัวขึ้นจากพื้นดินได้ โดยการเผยโฉม Land Aircraft Carrier ครั้งแรกมีขึ้นที่จีนเมื่อปลายปี 2567 ตามด้วยการเผยโฉมที่งาน CES ในสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงต้นปี 2568 ที่ผ่านมา
รถบินได้ดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ รถยนต์ไฟฟ้าแบบ 6 ล้อ และโดรนไฟฟ้า 6 ใบพัดที่จัดเก็บไว้บริเวณส่วนท้ายของตัวรถ โดยตัวรถสามารถขับเคลื่อนได้ไกลสูงสุดรวม 960 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ขณะที่ห้องโดยสารถูกตกแต่งเน้นความพรีเมียม มาพร้อมประตูที่เปิดออกสไตล์ตู้กับข้าว รองรับผู้โดยสารได้ 4 ที่นั่ง
ตัวโดรนถูกพัฒนาโดย Aridge บริษัทลูกของ Xpeng ซึ่งมีความสามารถในการขึ้นบินและลงจอดในแนวดิ่ง (VTOL) ได้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถสั่งการให้โดรนกางใบพัดและทะยานสู่ท้องฟ้าได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว โดยโดรนดังกล่าวจะถูกชาร์จพลังงานโดยอัตโนมัติขณะถูกจัดเก็บอยู่ในตู้บรรทุกด้านหลังรถ ซึ่งถูกออกแบบมาให้ปิดสนิทเพื่อความปลอดภัยและลดแรงต้านอากาศ
เหอ เสี่ยวเผิง (He Xiaopeng) ซีอีโอของ Xpeng แสดงความจริงจังต่อโครงการนี้เป็นอย่างมาก โดยมีรายงานว่าเขาได้สั่งการให้ทีมบริหารระดับสูงทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมและเรียนรู้วิธีการบังคับอากาศยาน เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า
แม้ว่า Xpeng จะเริ่มขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่อง แต่การส่งออก Land Aircraft Carrier ไปยังต่างประเทศยังคงมีความท้าทายสูง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องข้อบังคับทางการบินที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ รวมถึงยังคงเป็นที่กังขาว่าผู้ครอบครองจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำการบินระดับใด ระหว่างใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตควบคุมโดรน
อย่างไรก็ตาม Xpeng ยืนยันว่าฐานการผลิตมีความพร้อมเต็มที่ในการเริ่มต้นสายพานการผลิตในช่วงปลายปี 2569 โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการทดสอบรถรุ่นก่อนผลิตจริง (Pre-production) ก่อนทยอยส่งมอบต่อไป