xs
xsm
sm
md
lg

Xpeng เผยยอดจอง 'รถบินได้' ทะลุ 7,000 คัน เตรียมผลิตพร้อมส่งมอบปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Xpeng ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จากประเทศจีน หลังประกาศความสำเร็จของ "Land Aircraft Carrier" หรือรถยนต์ไฟฟ้าหกล้อที่มาพร้อมโดรนบรรทุกผู้โดยสารในตัว โดยมียอดสั่งจองมากกว่า 7,000 คัน เตรียมเดินสายการผลิตและส่งมอบภายในปี 2569 นี้


ย้อนกลับไปเมื่อ 16 ปีก่อน ประเทศจีนเคยเผชิญกับเหตุการณ์รถติดที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์บนทางหลวงหมายเลข 110 ซึ่งกินเวลานานถึง 10 วัน และส่งผลกระทบต่อการจราจรเป็นระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร กลายเป็นแรงผลักดันให้ Xpeng พัฒนารถยนต์ที่สามารถลอยตัวขึ้นจากพื้นดินได้ โดยการเผยโฉม Land Aircraft Carrier ครั้งแรกมีขึ้นที่จีนเมื่อปลายปี 2567 ตามด้วยการเผยโฉมที่งาน CES ในสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงต้นปี 2568 ที่ผ่านมา

รถบินได้ดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ รถยนต์ไฟฟ้าแบบ 6 ล้อ และโดรนไฟฟ้า 6 ใบพัดที่จัดเก็บไว้บริเวณส่วนท้ายของตัวรถ โดยตัวรถสามารถขับเคลื่อนได้ไกลสูงสุดรวม 960 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ขณะที่ห้องโดยสารถูกตกแต่งเน้นความพรีเมียม มาพร้อมประตูที่เปิดออกสไตล์ตู้กับข้าว รองรับผู้โดยสารได้ 4 ที่นั่ง


ตัวโดรนถูกพัฒนาโดย Aridge บริษัทลูกของ Xpeng ซึ่งมีความสามารถในการขึ้นบินและลงจอดในแนวดิ่ง (VTOL) ได้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถสั่งการให้โดรนกางใบพัดและทะยานสู่ท้องฟ้าได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว โดยโดรนดังกล่าวจะถูกชาร์จพลังงานโดยอัตโนมัติขณะถูกจัดเก็บอยู่ในตู้บรรทุกด้านหลังรถ ซึ่งถูกออกแบบมาให้ปิดสนิทเพื่อความปลอดภัยและลดแรงต้านอากาศ

เหอ เสี่ยวเผิง (He Xiaopeng) ซีอีโอของ Xpeng แสดงความจริงจังต่อโครงการนี้เป็นอย่างมาก โดยมีรายงานว่าเขาได้สั่งการให้ทีมบริหารระดับสูงทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมและเรียนรู้วิธีการบังคับอากาศยาน เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า


แม้ว่า Xpeng จะเริ่มขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่อง แต่การส่งออก Land Aircraft Carrier ไปยังต่างประเทศยังคงมีความท้าทายสูง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องข้อบังคับทางการบินที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ รวมถึงยังคงเป็นที่กังขาว่าผู้ครอบครองจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำการบินระดับใด ระหว่างใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตควบคุมโดรน

อย่างไรก็ตาม Xpeng ยืนยันว่าฐานการผลิตมีความพร้อมเต็มที่ในการเริ่มต้นสายพานการผลิตในช่วงปลายปี 2569 โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการทดสอบรถรุ่นก่อนผลิตจริง (Pre-production) ก่อนทยอยส่งมอบต่อไป



Xpeng เผยยอดจอง 'รถบินได้' ทะลุ 7,000 คัน เตรียมผลิตพร้อมส่งมอบปี 2569
Xpeng เผยยอดจอง 'รถบินได้' ทะลุ 7,000 คัน เตรียมผลิตพร้อมส่งมอบปี 2569
Xpeng เผยยอดจอง 'รถบินได้' ทะลุ 7,000 คัน เตรียมผลิตพร้อมส่งมอบปี 2569
Xpeng เผยยอดจอง 'รถบินได้' ทะลุ 7,000 คัน เตรียมผลิตพร้อมส่งมอบปี 2569
Xpeng เผยยอดจอง 'รถบินได้' ทะลุ 7,000 คัน เตรียมผลิตพร้อมส่งมอบปี 2569