อุตสาหกรรมรถยนต์จีนเร่งเกมใหม่ เน้นใช้งานจริง–ความปลอดภัยนำเทรนด์

ตลาดรถยนต์จีนช่วงต้นปีสะท้อนการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ จากดีไซน์ล้ำสู่เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ใช้งานจริง ทั้งรถแท็กซี่ไฟฟ้าวิ่งไกล โครงสร้างพื้นฐานสลับแบตที่โตแรง มาตรฐานความปลอดภัยพวงมาลัยเข้มงวดขึ้น และการอัปเกรดโมเดลอย่างรวดเร็วของค่ายเทคโนโลยีรายใหญ่
ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์จีนมีความปรับเปลี่ยนกติกา และกฎในหลายด้านๆ เพื่อสอดรับกับความเป็นจริงในด้านการใช้งานของรถยนต์ ซึ่งก็รวมถึงนวัตกรรม และแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลง แต่รองรับกับการใช้งานที่ได้ระยะทางการแล่นไกลขึ้น หลังจากที่ผ่านมา พวกเขาใช้การออแบบที่หวือหวา และนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเป็นจุดดึงตความสนใจจากผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ
มาดูกันว่า สิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในรถยนต์จีนที่กำลังจะเปิดตัวออกสู่ตลาดในอนาคตนั้นมีอะไรบ้าง
BYD แตกแบรนด์ Linghui e9 เจาะตลาดแท็กซี่ วิ่งไกลสุด 605 กม.
BYD เดินเกมรุกตลาดรถเช่าบริการเต็มรูปแบบ ด้วยการเปิดตัว Linghui e9 ซีดานไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจเรียกรถและแท็กซี่โดยเฉพาะ ถือเป็นหนึ่งในโมเดลสำคัญของแบรนด์ย่อย Linghui ที่โฟกัสตลาดเชิงพาณิชย์ แยกจากแบรนด์หลัก
จุดเด่นสำคัญอยู่ที่ระยะทางวิ่งสูงสุด 605 กิโลเมตร (CLTC) จากแบตเตอรี่ 64.3 kWh ช่วยลดความถี่ในการชาร์จ เหมาะกับรถที่ต้องให้บริการทั้งวัน ขณะที่รุ่นแบตเตอรี่ 60.5 kWh เป็นอีกทางเลือกที่สมดุลต้นทุนและประสิทธิภาพ โดยยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าให้เลือก 2 ระดับกำลัง 135 kW และ 150 kW ให้สมรรถนะเพียงพอต่อการใช้งานในเมือง และการเดินทางระหว่างเมือง ดีไซน์ภายนอกยังคงกลิ่นอายความพรีเมียมในสไตล์รถซีดานของ BYD พร้อมพื้นที่โดยสาร ที่เน้นความสบายสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
การตั้งแบรนด์ Linghui แยกออกมา ช่วยให้ BYD สามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดเรียกรถได้อย่างชัดเจน ไม่กระทบภาพลักษณ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และในอนาคตยังมีแผนขยายไลน์รุ่นเพิ่มเติม เพื่อรองรับตลาดฟลีทรถไฟฟ้า ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในจีน
NIO ทุบสถิติเปลี่ยนแบตวันเดียวสูงสุดช่วงตรุษจีน
NIO สร้างสถิติใหม่ในการให้บริการสลับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (Battery Swap) โดยในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2026 บริษัทให้บริการได้มากถึง 146,649 ครั้งภายในวันเดียว ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่ของบริษัท
โดยสถิติใหม่นี้เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นเทศกาลตรุษจีน ซึ่งมีการเดินทางจำนวนมากทั่วประเทศจีน นอกจากนี้ NIO ยังมีสถานีสลับแบตเตอรี่รวมกว่า 3,750 แห่งทั่วประเทศ และมีแผนสร้างเพิ่มอีก 1,000 แห่งในปี 2026 เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
บริษัทระบุว่าระบบ Battery Swap กำลังกลายเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า และในปี 2026 NIO เตรียมลงทุนต่อเนื่องด้วยการสร้างสถานีสลับแบตเตอรี่เพิ่มอีก 1,000 แห่ง พร้อมเริ่มใช้งานสถานีรุ่นใหม่เจเนอเรชันที่ 5 เพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศรถยนต์ไฟฟ้าในระยะยาว
Xiaomi ยุติการผลิต SU7 รุ่นแรก พร้อมเปิดตัวรุ่นใหม่เมษายนนี้
Xiaomi ประกาศยุติการผลิตรถไฟฟ้า Xiaomi SU7 รุ่นแรกอย่างเป็นทางการ หลังรถคันสุดท้ายออกจากสายการผลิต เพื่อเตรียมเปิดตัว SU7 รุ่นปรับปรุงใหม่ในเดือนเมษายน 2026 ซึ่งถือเป็นการอัปเดตโมเดลครั้งสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกจากแบรนด์เทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายนี้
SU7 เปิดตัวครั้งแรกในปี 2024 และสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วในตลาดรถไฟฟ้าจีน โดยมียอดส่งมอบสะสมเกือบ 370,000 คัน ภายในเวลาไม่ถึงสองปี พร้อมยอดขายเฉลี่ยระดับหลายหมื่นคันต่อเดือน ทำให้ Xiaomi กลายเป็นผู้เล่นรายสำคัญในตลาด EV และสามารถแข่งขันกับ Tesla Model 3 ได้อย่างใกล้เคียง
จุดเด่นสำคัญของ SU7 รุ่นใหม่อยู่ที่การติดตั้ง LiDAR และฮาร์ดแวร์ระบบช่วยขับอัจฉริยะรุ่นใหม่เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์ของ Xiaomi ที่ต้องการยกระดับเทคโนโลยี Smart Driving ให้แข่งขันกับผู้ผลิต EV รายอื่นในตลาดที่กำลังเร่งพัฒนาระบบช่วยขับขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง
แม้การยุติการผลิตรุ่นแรกจะเกิดขึ้นเพียงประมาณสองปีหลังเปิดตัวถือว่ารวดเร็วเมื่อเทียบกับรอบชีวิตผลิตภัณฑ์รถยนต์แบบดั้งเดิม แต่ก็สะท้อนถึงการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดรถไฟฟ้าจีนในปัจจุบัน ที่ผู้ผลิตจำเป็นต้องอัปเกรดเทคโนโลยีและฮาร์ดแวร์อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
การเปิดตัว SU7 รุ่นใหม่ในเดือนเมษายนนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของ Xiaomi EV ในการรักษาโมเมนตัมการเติบโต โดยคาดกันว่าราคาพรีเซลล์เริ่มต้นประมาณ 229,900 หยวน ซึ่งสูงกว่ารุ่นก่อนเล็กน้อย
หมดยุคพวงมาลัยดีไซน์ล้ำ – เมื่อความปลอดภัยสำคัญกว่าแฟชั่น
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พวงมาลัยแบบ Half Steering Wheel หรือที่เรียกว่า “Yoke Steering” กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่ ดีไซน์ที่ดูเหมือนยานอวกาศช่วยเพิ่มความรู้สึก Futuristic ให้ห้องโดยสาร และถูกนำมาใช้ในรถ EV หลายรุ่นระดับโลก
แต่ล่าสุดตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างจีน กำลังส่งสัญญาณชัดเจนว่า“ความปลอดภัยต้องมาก่อนดีไซน์” โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน (MIIT) ได้เผยร่างมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ของระบบพวงมาลัย ซึ่งจะเริ่มมีผลในปี 2027โดยข้อกำหนดสำคัญคือการทดสอบแรงกระแทกและโครงสร้างพวงมาลัยที่เข้มงวดขึ้น พร้อมทั้งยกเลิกข้อยกเว้นบางรายการที่เคยเปิดช่องให้ดีไซน์พวงมาลัยพิเศษสามารถผ่านมาตรฐานได้
ผลลัพธ์คือพวงมาลัยแบบครึ่งวงอาจไม่สามารถผ่านมาตรฐานได้ในทางเทคนิคเนื่องจากโครงสร้างไม่รองรับตำแหน่งทดสอบแรงกระแทกตามข้อกำหนดซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับพวงมาลัยทรงวงกลมแบบดั้งเดิม
แม้พวงมาลัยแบบ yoke จะให้มุมมองหน้าปัดที่โล่งขึ้น และเพิ่มความรู้สึกเทคโนโลยีล้ำสมัย แต่ในการใช้งานจริง ผู้ขับจำนวนมากรายงานว่าการเลี้ยวในความเร็วต่ำ การจอดรถ หรือการกลับรถ ทำได้ยากกว่าพวงมาลัยแบบวงกลม
นอกจากนี้โครงสร้างยังส่งผลต่อทิศทางแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่หน่วยงานกำกับดูแลให้ความสำคัญการตัดสินใจของจีนมีความหมายมากกว่าการเปลี่ยนมาตรฐานภายในประเทศเพราะจีนเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมักเป็นผู้กำหนดทิศทางเทคโนโลยีที่ผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกต้องปรับตามผู้ผลิตจำนวนมากอาจต้องกลับมาใช้พวงมาลัยทรงกลมหรือพัฒนาโซลูชันใหม่ที่ยังคงดีไซน์ล้ำแต่ผ่านข้อกำหนดความปลอดภัยได้