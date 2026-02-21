อินช์เคป เปิดตัว Defender Trophy Edition รุ่นพิเศษ 10 คันในไทย ราคา 7.799 ล้านบาท

บริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จากัวร์และแลนด์โรเวอร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเปิดตัวรุ่นพิเศษ Land Rover Defender 110 Trophy Edition อย่างเป็นทางการในไทย ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 10 คัน ราคา 7,799,000 บาท พร้อมแพ็กเกจ Defender Care นาน 5 ปี
รุ่นพิเศษนี้สะท้อนจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยของ Defender ที่กลับคืนสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติอีกครั้ง โดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะรุ่นและอุปกรณ์เสริมสำหรับสายออฟโรดเต็มพิกัด
ดีไซน์ภายนอก ดุดัน พร้อมลุยทุกเส้นทาง Defender 110 Trophy Edition มาพร้อมสีพิเศษ 2 เฉด ได้แก่
-Deep Sandglow Yellow สีเหลืองอำพันสไตล์โมเดิร์น ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากรถแข่ง Trophy ในอดีต
-Keswick Green สีเขียวเข้ม สื่อถึงเส้นทางธรรมชาติแห่งสหราชอาณาจักร ถิ่นกำเนิดของ Defender
รายละเอียดภายนอกตกแต่งด้วยสี Gloss Black บริเวณฝากระโปรงหน้า ชายตัวถัง คาลิปเปอร์เบรก และห่วงลากหลัง เสริมความเข้มดุดัน พร้อมสติกเกอร์ Trophy และตราสัญลักษณ์เฉพาะรุ่น
อุปกรณ์สายลุยจัดเต็ม อาทิ
-ล้ออัลลอย 20 นิ้ว สีดำเงา จับคู่ยาง All-Terrain
-Expedition Roof Rack
-บันไดหลังคาแบบพับได้
-ช่องรับอากาศยกสูง (Snorkel)
-แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ และแผงซุ้มล้อสีดำ
ภายในพรีเมียม เทคโนโลยีครบครัน
ห้องโดยสารตกแต่งด้วยเบาะหนัง Windsor สี Ebony พร้อมแผ่นกันรอยสลักคำว่า “Trophy” เพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น
อัดแน่นด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น
-ระบบปรับอากาศแยก 3 โซน พร้อมระบบฟอกอากาศ
-กระจกมองหลังดิจิทัล ClearSight
-Head-up Display
-หลังคาพาโนรามาเลื่อนเปิดได้
-ไฟหน้า Matrix LED พร้อม DRL
-ระบบเตือนความเหนื่อยล้าผู้ขับขี่
ขุมพลังและระบบขับเคลื่อน 4 ล้อขั้นสูง มอบความมั่นใจบนทุกสภาพภูมิประเทศ สมกับตำนานแห่งการสำรวจของ Defender
ครอบครองพร้อมส่งต่อคุณค่า สู่การอนุรักษ์ช้างไทย
Defender ยังคงยึดมั่นแนวคิดการผจญภัยควบคู่การปกป้องธรรมชาติ โดยร่วมมือกับ มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
สำหรับทุกการจำหน่าย Defender 110 Trophy Edition 1 คัน จะบริจาค 50,000 บาท ในนามผู้ซื้อ เพื่อนำไปสนับสนุน
-โครงการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพช้าง
-การจัดหาอาหารและยารักษาโรค
-การศึกษาและงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ระยะยาว
-สะท้อนแนวคิดว่า “การผจญภัยที่แท้จริง ต้องดำเนินควบคู่ไปกับความยั่งยืน”
เสริมทัพด้วย The New Defender MY26
พร้อมกันนี้ Land Rover Defender MY26 เริ่มวางจำหน่ายในไทย โดดเด่นด้วยสีใหม่
-Borasco Grey เทาเมทัลลิกเปล่งประกาย
-Woolstone Green เขียวเข้มสะท้อนธรรมชาติอังกฤษ
ปรับดีไซน์ภายนอกใหม่ เช่น โคมไฟหน้าทรงใหม่พร้อมวงแหวนเรืองแสง ไฟท้ายสีเข้ม กันชนดีไซน์ใหม่ และหน้าจอ Infotainment ขนาด 13.1 นิ้ว พร้อมระบบความปลอดภัย Intelligent Safety
สรุปไฮไลท์สำคัญ
-รุ่นพิเศษจำกัด 10 คันในไทย
-ราคา 7,799,000 บาท
-แพ็กเกจ Defender Care 5 ปี
-อุปกรณ์สายลุยครบครัน
-บริจาคคันละ 50,000 บาท สนับสนุนการอนุรักษ์ช้างไทย
การเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงเป็นหมุดหมายสำคัญของอินช์เคป (ประเทศไทย) ในวาระครบรอบ 10 ปี แต่ยังสะท้อนบทบาทของ Defender ที่ผสาน “พลังแห่งการผจญภัย” และ “ความรับผิดชอบต่อโลก” ได้อย่างลงตัวที่สุดในวันนี้.