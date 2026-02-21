All-new Audi RS 5 พกขุมพลัง PHEV V6 2.9 เทอร์โบคู่ แรงจัด 639 แรงม้า

All-new Audi RS 5 ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั้งรุ่น Sedan และ Avant พกขุมพลัง Plug-in Hybrid ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่ 2.9 ลิตร และมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด 639 แรงม้า (PS)
Audi RS 5 รุ่น Sedan และ Avant เป็นรถยนต์สมรรถนะสูงรุ่นแรกของตระกูล RS ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด 2.9 ลิตร เทอร์โบคู่ กำลังสูงสุด 375 กิโลวัตต์ (510 แรงม้า) และมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 130 กิโลวัตต์ ส่งผลให้พละกำลังรวมทั้งระบบอยู่ที่ 470 กิโลวัตต์ หรือประมาณ 639 แรงม้า จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด ทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 3.6 วินาที
ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ quattro พร้อมเทคโนโลยี Dynamic Torque Control ซึ่งเป็นระบบกระจายแรงบิดแบบไฟฟ้ากลไกรุ่นแรกของโลกที่ติดตั้งในรถยนต์สายการผลิตปกติ ระบบดังกล่าวทำงานผ่านเฟืองท้ายชุดใหม่ที่สามารถคำนวณและถ่ายโอนแรงบิดระหว่างล้อคู่หลังได้ภายในเวลาเพียง 5 มิลลิวินาที หรือความถี่ 200 เฮิรตซ์ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและการยึดเกาะถนน
ด้านรูปลักษณ์ภายนอก RS 5 ใหม่ มีความกว้างของตัวถังมากกว่า A5 รุ่นมาตรฐาน ถึง 9 เซนติเมตร พร้อมซุ้มล้อที่ขยายกว้างขึ้นเพื่อรองรับพละกำลังที่เพิ่มขึ้น ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้า Singleframe ลายรังผึ้งแบบสามมิติ พร้อมช่องดักอากาศ Air Curtains ขณะที่ด้านหลังติดตั้งดิฟฟิวเซอร์และชุดท่อไอเสีย RS sport ปลายวงรีสีดำด้าน ส่วนชุดไฟหน้าเป็นแบบ Matrix LED รมดำ พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันดิจิทัลลายตารางหมากรุก
ช่วงล่างได้รับการปรับจูนตามมาตรฐาน RS โดยใช้ช็อกอัปเทคโนโลยี twin-valve ที่ปรับการตอบสนองได้รวดเร็ว ช่วยลดอาการโคลงของตัวถังและเพิ่มความสบายในการขับขี่ มาพร้อมล้ออัลลอยขนาด 20 นิ้วเป็นมาตรฐาน สามารถเลือกล้อขนาด 21 นิ้ว รวมถึงระบบเบรกแบบเซรามิกเป็นออปชันเสริมได้
เวอร์ชันยุโรปลูกค้าสามารถเลือก Audi Sport package ซึ่งจะมาพร้อมกันชนหน้า-หลังดีไซน์เฉพาะ ล้ออัลลอยขนาด 21 นิ้วลาย Diamond-cut สี Phantom black ท่อไอเสีย RS sport ที่ให้เสียงดุดันกว่าเดิม และการปลดล็อกความเร็วสูงสุดไปที่ 285 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภายในห้องโดยสารมีการตกแต่งด้วยด้ายสีเขียว Serpentine และสีทองเหลืองเป็นครั้งแรก พร้อมระบบวิเคราะห์การขับขี่ผ่านหน้าจอ MMI touch display ขนาด 14.5 นิ้ว ที่สามารถบันทึกเวลาต่อรอบในสนามแข่งและแสดงค่ามุมดริฟต์ได้
Audi RS 5 ใหม่ ทั้งในรุ่น Sedan และ Avant จะถูกประกอบขึ้นที่โรงงานในเมืองเนคคาร์ซูลม์ ประเทศเยอรมนี โดยในตลาดเยอรมนีเคาะราคาเริ่มต้นที่ 106,200 ยูโร (ประมาณ 3.9 ล้านบาท ไม่รวมภาษีนำเข้าของประเทศไทย) สำหรับรุ่น Sedan และ 107,850 ยูโร สำหรับรุ่น Avant
ทั้งนี้ อาวดี้จะเปิดรับจองสำหรับตลาดยุโรปในช่วงไตรมาสแรกของปี 2569 และคาดว่าจะเริ่มส่งมอบรถได้ในช่วงฤดูร้อนปีเดียวกัน