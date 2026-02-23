BYD แตกไลน์ลุยแท็กซี่ ส่ง Linghui e9 วิ่งไกลสุด 605 กม.

BYD เดินเกมรุกตลาดรถเช่าบริการเต็มรูปแบบ ด้วยการเปิดตัว Linghui e9 ซีดานไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจเรียกรถและแท็กซี่โดยเฉพาะ ถือเป็นหนึ่งในโมเดลสำคัญของแบรนด์ย่อย Linghui ที่โฟกัสตลาดเชิงพาณิชย์ แยกจากแบรนด์หลัก
จุดเด่นสำคัญอยู่ที่ระยะทางวิ่งสูงสุด 605 กิโลเมตร (CLTC) จากแบตเตอรี่ 64.3 kWh ช่วยลดความถี่ในการชาร์จ เหมาะกับรถที่ต้องให้บริการทั้งวัน ขณะที่รุ่นแบตเตอรี่ 60.5 kWh เป็นอีกทางเลือกที่สมดุลต้นทุนและประสิทธิภาพ โดยยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าให้เลือก 2 ระดับกำลัง 135 kW และ 150 kW ให้สมรรถนะเพียงพอต่อการใช้งานในเมือง และการเดินทางระหว่างเมือง ดีไซน์ภายนอกยังคงกลิ่นอายความพรีเมียมในสไตล์รถซีดานของ BYD พร้อมพื้นที่โดยสาร ที่เน้นความสบายสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
การตั้งแบรนด์ Linghui แยกออกมา ช่วยให้ BYD สามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดเรียกรถได้อย่างชัดเจน ไม่กระทบภาพลักษณ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และในอนาคตยังมีแผนขยายไลน์รุ่นเพิ่มเติม เพื่อรองรับตลาดฟลีทรถไฟฟ้า ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในจีน