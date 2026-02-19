NIO เปลี่ยนแบตวันเดียว 146,649 ครั้ง เทคโนโลยีสลับแบตแรงกว่า “จอดชาร์จ”

NIO สร้างสถิติใหม่ในการให้บริการสลับแบตเตอรี่ (Battery Swap) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2026 ด้วยยอดเปลี่ยนแบตสูงถึง 146,649 ครั้งภายในวันเดียว นับเป็นสถิติสูงสุดของบริษัท
สถิติดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเดินทางหนาแน่นทั่วจีน สะท้อนความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานสลับแบตที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง โดยปัจจุบัน NIO มีสถานีสลับแบตกว่า 3,750 แห่งทั่วประเทศ และเตรียมขยายเพิ่มอีก 1,000 แห่งในปี 2026
บริษัทมองว่าเทคโนโลยี Battery Swap กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า เพราะช่วยลดเวลารอชาร์จเหลือเพียงไม่กี่นาที ใกล้เคียงการเติมน้ำมัน พร้อมเดินหน้าสถานีรุ่นใหม่เจเนอเรชัน 5 ที่เร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอกย้ำจุดแข็งว่า “เปลี่ยนแบต” อาจตอบโจทย์มากกว่าการจอดชาร์จในหลายสถานการณ์ โดยเฉพาะช่วงเดินทางไกลและเทศกาลใหญ่