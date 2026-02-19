BYD Racco รถ Kei car ไฟฟ้าล้วน 100% เผยห้องโดยสารก่อนขายจริงที่ญี่ปุ่น

BYD เผยภาพห้องโดยสารของ "Racco" รถไฟฟ้า Kei car ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเจาะตลาดญี่ปุ่นโดยเฉพาะ เตรียมวางขายอย่างเป็นทางการช่วงกลางปี 2569 นี้
Racco เป็นรถยนต์ไฟฟ้ากลุ่ม Kei car ที่พัฒนาโดยผู้ผลิตยักษ์ใหญ่สัญชาติจีนอย่าง BYD เพื่อเอาใจลูกค้าชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ถูกเผยโฉมครั้งแรกที่งาน Japan Mobility Show เมื่อปี 2568 โดยยังไม่เปิดเผยรายละเอียดมากนัก แต่ล่าสุดบีวายดีได้เผยภาพห้องโดยสารของรถรุ่นดังกล่าวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมประกาศเตรียมวางจำหน่ายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้
BYD Racco เป็นรถไฟฟ้าตระกูล Ocean Series เช่นเดียวกับรุ่น Dolphin, Seal, Seagull และ Sealion โดยคำว่า Racco ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง "นากทะเล" เบื้องต้นจะมีให้เลือกทั้งรุ่น Standard range ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 20 kWh ระยะทางขับขี่ราว 200 กม. และรุ่น Long range เพิ่มขนาดแบตเตอรี่เป็น 30 kWh ระยะทางขับขี่ราว 300 กม. ทั้งคู่ใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า
ห้องโดยสารถูกตกแต่งด้วยแผงคอนโซลและช่องแอร์ดีไซน์โค้งมน มาพร้อมพวงมาลัยแบบ 3 ก้าน ติดตั้งหน้าจอกลางและหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างละ 1 จอ อีกทั้งยังคงไว้ซึ่งก้านเกียร์และปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆ แทนการพึ่งพาหน้าจอสัมผัสล้วนเหมือนกับรุ่นอื่น
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบีวายดียังไม่เผยภาพห้องโดยสารตอนหลังออกมา แต่คาดว่าเบาะแถวที่ 2 จะรองรับได้ 2 ที่นั่งเช่นเดียวกับรถพิกัด Kei car ทั่วไป เพิ่มเติมด้วยประตูสไลด์คู่หลังช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าออกพื้นที่แคบๆ
ส่วนกำหนดการวางจำหน่ายคาดว่าจะมีขึ้นช่วงกลางปี 2569 ที่จะถึงนี้ โดยแหล่งข่าวระบุว่าจะมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ 2,500,000 เยน หรือราว 5 แสนบาท