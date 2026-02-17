Honda Civic ตัดรุ่นเทอร์โบ เพิ่มรุ่นย่อย e:HEV EL ราคาทางการ 949,000 บาท

Honda Civic รุ่นปี 2569 ตัดรุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบ 1.5 ลิตร ปรับเป็นไฮบริด e:HEV ทุกรุ่นย่อย เพิ่มรุ่น e:HEV EL ถูกวางเป็นรุ่นเริ่มต้น ราคาทางการ 949,000 บาท เลือกรับสิทธิพิเศษมูลค่า 50,000 บาท เมื่อจองตั้งแต่ 17 ก.พ. – 6 เม.ย. 2569 และรับรถภายใน 10 เม.ย. 2569
Honda Civic e:HEV รุ่นปี 2569 มีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่น e:HEV EL ราคา 949,000 บาท, รุ่น e:HEV EL+ ราคา 1,099,000 บาท และรุ่น e:HEV RS ราคา 1,239,000 บาท
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอกรุ่น e:HEV EL ใหม่ ประกอบด้วย ไฟหน้า LED พร้อมระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ, ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ, กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับเก็บอัตโนมัติ พร้อมไฟเลี้ยว, มือเปิดประตูภายนอกตกแต่งด้วยโครเมียม, เสาอากาศครีบฉลาม และล้ออัลลอยทูโทนขนาด 17 นิ้ว
ภายในห้องโดยสารรุ่น e:HEV EL ติดตั้งเบาะนั่งหุ้มวัสดุผ้า, เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยมือ, เบาะผู้ขับขี่ปรับสูง-ต่ำได้, พนักพิงเบาะหลังแยกพับ 60:40, ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ, หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ TFT ขนาด 7 นิ้ว, หน้าจออินโฟเทนเมนท์ขนาด 9 นิ้ว Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย, ระบบ Google built-in, ระบบ Honda CONNECT และ Honda SENSING เป็นต้น
ระบบ Honda SENSING ประกอบด้วย ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (LSF), ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS), ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS), ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN), ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) และระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)
ระบบความปลอดภัยอื่นๆ ประกอบด้วย กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ, ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch), ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB), ระบบ Auto Brake Hold, ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA), ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA), ระบบเบรก ABS/EBD, ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock), ถุงลมคู่หน้า, ถุงลมด้านข้างคู่หน้า, ถุงลมหัวเข่าคู่หน้า และม่านถุงลมด้านข้าง เป็นต้น
อุปกรณ์ที่ถูกตัดออกจาก Honda Civic รุ่น e:HEV EL+ ประกอบด้วย เบาะนั่งหุ้มหนังแท้และหนังสังเคราะห์, เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง, พวงมาลัยหุ้มหนัง, Wireless Charger, กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ, เซนเซอร์กะระยะหน้า-หลัง 8 จุด
เครื่องยนต์ไฮบริด e:HEV ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตร (กำลังสูงสุด 141 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 182 นิวตัน-เมตร) และมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว แรงบิดรวมสูงสุด 315 นิวตัน-เมตร ส่งกำลังด้วยเกียร์ E-CVT ให้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 23.3 กม./ลิตร
ตัวถังของรุ่น e:HEV EL มีให้เลือก 6 สี ได้แก่ สีน้ำเงินแคนยอนริเวอร์ (เมทัลลิก), สีเทาเมทิเออรอยด์ (เมทัลลิก), สีเงินลูนาร์ (เมทัลลิก), สีดำคริสตัล (มุก) และสีขาวแพลทินัม (มุก)