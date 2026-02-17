STROM ร่วมเปิดโครงการ "EV เพื่อพี่วิน" ดัน DRAGONFLY พร้อมหนุน POC 3 รุ่น

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับ GIZ เปิดตัวโครงการ "EV เพื่อพี่วิน" อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด Win–Win–Win ลดต้นทุนผู้ขับขี่ ลดมลภาวะ และยกระดับระบบขนส่งในเมือง โดยมี ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติร่วมเปิดงาน
ในโอกาสนี้ STROM เข้าร่วมออกบูธนำเสนอรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นเด่น STROM DRAGONFLY ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก และไฮไลต์สำคัญคือช่วงที่ท่านผู้ว่าฯ ให้เกียรตินั่งถ่ายภาพคู่กับ น้อง STROM DRAGONFLY ภายในวันเปิดโครงการ สร้างสีสันและกระแสตอบรับที่ดีต่อรถรุ่นดังกล่าวอย่างชัดเจน
DRAGONFLY — พลังใหม่เพื่อวินเมืองกรุง
STROM DRAGONFLY ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ เน้น
· ประหยัดต้นทุนระยะยาว
· ระบบไฟฟ้าเสถียร พร้อมรองรับงานทั้งวัน
· ดูแลรักษาง่าย
· รองรับระบบชาร์จและทางเลือกการบริหารแบตเตอรี่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของโครงการที่ระบุว่า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถลดต้นทุนผู้ขับขี่ได้สูงสุดถึง 7 เท่า เหลือประมาณ 7,200 บาท/ปี และช่วยลดฝุ่น PM2.5 ในเมืองได้อย่างมีนัยสำคัญ
STROM ส่ง 3 รุ่นเข้าร่วมโครงการ POC
นอกจาก DRAGONFLY ที่นำมาแสดงในงานแล้ว STROM ยังสนับสนุนรถเข้าร่วมโครงการทดลองใช้งาน (POC) รวม 3 รุ่น ได้แก่
· Gorilla Lite
· Gorilla Pro
· Gorilla ELR
โดยผู้ขับขี่ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ทดลองใช้งานจริง เพื่อเก็บข้อมูลด้านต้นทุน ระยะทาง ความทนทาน และความเหมาะสมต่อการทำงานในเมือง ก่อนขยายผลในระดับเมืองต่อไป
STROM สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
STROM ในฐานะผู้ผลิตและพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มุ่งมั่นสนับสนุนแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งที่สะอาดและยั่งยืน พร้อมร่วมมือกับภาครัฐและภาคีต่าง ๆ ในการออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของวินมอเตอร์ไซค์ ทั้งด้านต้นทุน ระบบแบตเตอรี่ และบริการหลังการขาย
โครงการ "EV เพื่อพี่วิน" จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนเมืองสู่อนาคตที่สะอาด ประหยัด และเป็นธรรมต่อผู้ประกอบอาชีพ