ไทยยามาฮ่าเปิดตัว XMAX และ NMAX รุ่นพิเศษ เคาะราคาเริ่ม 107,500 -193,000 บาท

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดตัว NEW YAMAHA XMAX และ NEW YAMAHA NMAX รุ่นพิเศษ “25th Anniversary MAX Series” อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของตระกูล MAX Series ภายใต้แนวคิด “THE ULTIMATE PRIDE OF MAX” ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์พรีเมียมสปอร์ตออโตเมติกในประเทศไทย
ตระกูล MAX Series เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2001 กับ Yamaha TMAX ก่อนต่อยอดความสำเร็จสู่ Yamaha XMAX ในปี 2008 และ Yamaha NMAX ในปี 2015 จนกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มรถสปอร์ตออโตเมติกระดับพรีเมียมที่ได้รับความนิยมในตลาดโลก
สำหรับรุ่นพิเศษ 25th Anniversary MAX Series ทั้ง XMAX และ NMAX มาพร้อมกราฟิกลวดลายใหม่ที่สื่อถึงเส้นทางความสำเร็จตั้งแต่ปี 2001 จนถึงปัจจุบัน ติดตั้ง Emblem 25th Anniversary บริเวณด้านหน้าตัวรถทั้งสองฝั่ง เสริมความแตกต่างด้วยโทนสีเฉพาะรุ่นฉลองครบรอบ พร้อมเบาะนั่งดีไซน์พิเศษโทนสีดำสลับแดง ปักโลโก้ 25th Anniversary และเดินด้ายสีแดง
ในรุ่น XMAX 25th Anniversary MAX Series เพิ่มความโดดเด่นด้วยโช้คอัพหลัง OHLINS รุ่นพิเศษ Limited Edition สีดำ รองรับการปรับตั้งแบบ Full Adjust ทั้ง Rebound, Preload และ Compression เพื่อยกระดับสมรรถนะการขับขี่ ขณะที่ NMAX 25th Anniversary MAX Series ติดตั้งโช้คอัพหลัง PROFENDER รุ่นพิเศษ Limited Edition แบบ Full Adjust เช่นกัน เน้นการควบคุมและความมั่นใจในทุกเส้นทาง
ทั้งสองรุ่นมาพร้อมการรับประกัน 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร ครอบคลุมเครื่องยนต์ โครงรถ และระบบไฟฟ้า ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
YAMAHA XMAX 25th Anniversary MAX Series มีให้เลือกสี MAX BLACK ราคาแนะนำ 193,000 บาท ส่วน YAMAHA NMAX 25th Anniversary MAX Series มาในสีดำ-เทา MAX BLACK ราคาแนะนำ 107,500 บาท พร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศแล้ว