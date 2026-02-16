Honda GB350C ชูคอนเซ็ปต์ “The Soul of Classic” เคาะราคา 155,900 บาท

ฮอนด้า บิ๊กไบค์ ประเทศไทย เปิดตัว New Honda GB350C รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์สไตล์คลาสสิกอย่างเป็นทางการ โดยรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด “The Soul of Classic” ถ่ายทอดเสน่ห์ความคลาสสิกเหนือกาลเวลา ควบคู่คุณภาพการผลิตมาตรฐาน Japan Import เจาะกลุ่มผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์เรโทรแต่ยังต้องการสมรรถนะที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
ด้านการออกแบบ New Honda GB350C เน้นรายละเอียดสไตล์คลาสสิกอย่างชัดเจน โดดเด่นด้วยถังน้ำมันทรงหยดน้ำ ไฟหน้าทรงกลมกรอบโครเมียม บังโคลนเหล็กหน้า–หลังทรงลึก และท่อไอเสียทรงตรงยาวที่ให้โทนเสียงทุ้มนุ่มตามเอกลักษณ์รถสูบเดี่ยว เสริมภาพลักษณ์ด้วยล้อแม็กดีไซน์เรโทร เพิ่มความมั่นคงในการขับขี่ พร้อมเบาะนั่งแยกสองตอนที่ช่วยจัดสัดส่วนตัวรถให้ดูสมดุล ขณะที่ชุดมาตรวัดแบบ Analog ผสานหน้าจอ LCD แสดงข้อมูลการขับขี่ที่จำเป็น โดยยังคงกลิ่นอายความคลาสสิก
ขุมพลังเป็นเครื่องยนต์สูบเดี่ยว 4 จังหวะ ขนาด 348 ซีซี ระบายความร้อนด้วยอากาศ ให้ลักษณะการตอบสนองที่นุ่มนวลและมีแรงบิดดีในรอบต่ำถึงกลาง เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางระยะสั้น เสริมด้วยระบบ Assist & Slipper Clutch ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล ลดอาการล้อหลังล็อกขณะเชนจ์เกียร์หนัก ระบบ HSTC (Honda Selectable Torque Control) ช่วยควบคุมแรงบิดและลดการลื่นไถลของล้อหลัง รวมถึงระบบเบรก ABS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ โครงสร้างและช่วงล่างถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานในทุกย่านความเร็ว
New Honda GB350C มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีเทาด้าน Mat Bullet Silver และสีน้ำตาล Mat Sandstorm Beige วางจำหน่ายในราคาแนะนำ 155,900 บาท พร้อมเปิดรับจองที่ศูนย์ Honda BigWing ทั่วประเทศแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป