BYD ATTO 3 EVO มอเตอร์คู่แรงสุด 449 แรงม้า เพิ่มชาร์จ 800V เปิดตัวที่ยุโรป

BYD ATTO 3 EVO ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ยุโรป รุ่นมอเตอร์เดี่ยวเปลี่ยนจากมอเตอร์ขับหน้า (FWD) เป็นมอเตอร์ขับหลัง (RWD) พร้อมรุ่นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) แรงสุด 449 แรงม้า อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. เพียง 3.9 วินาที พร้อมสถาปัตยกรรมไฟฟ้า 800V ชาร์จไวกว่าเดิม
ATTO 3 EVO ถูกพัฒนาขึ้นบนโครงสร้าง e-Platform 3.0 รุ่นล่าสุด ถูกแบ่งเป็น 2 รุ่นย่อย คือ รุ่น Excellence ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังรวมสูงสุด 449 แรงม้า (330 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 560 นิวตันเมตร สามารถทำอัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ได้ภายในเวลาเพียง 3.9 วินาที
ส่วนรุ่น Design ถูกวางเป็นรุ่นเริ่มต้น ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลัง ให้กำลัง 313 แรงม้า และแรงบิด 380 นิวตันเมตร ทำอัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใน 5.5 วินาที
จุดเด่นสำคัญของ ATTO 3 EVO คือการเปลี่ยนไปใช้สถาปัตยกรรมไฟฟ้า 800 โวลต์ พร้อมแบตเตอรี่ Blade Battery ขนาด 74.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง รองรับการชาร์จกระแสตรง (DC) สูงสุด 220 กิโลวัตต์ ชาร์จจาก 10% ถึง 80% ในเวลา 25 นาที โดยรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุด 510 กม. ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ขณะที่รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อทำระยะทางได้ 470 กม. (มาตรฐาน WLTP)
แม้ว่าดีไซน์ภายนอกจะยังคงเดิม แต่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างแพล็ตฟอร์มสามารถเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระท้ายขยายเป็น 490 ลิตร และมีการเพิ่มที่เก็บสัมภาระด้านหน้า (Frunk) อีก 101 ลิตร
ภายในห้องโดยสารมีการปรับย้ายตำแหน่งคันเกียร์ไปไว้ที่คอพวงมาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยบริเวณคอนโซลกลาง ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น ได้แก่ หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด 15.6 นิ้ว และจอแสดงผลหลังพวงมาลัยขนาด 8.8 นิ้ว พร้อมระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งาน Google Maps และระบบคำสั่งเสียง AI
ตัวรถยังคงใช้เทคโนโลยี Cell-to-Body (CTB) ซึ่งเป็นการรวมแบตเตอรี่เข้ากับโครงสร้างตัวถังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและการทรงตัว เสริมด้วยระบบความปลอดภัยมาตรฐานครบครัน อาทิ ระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัจฉริยะ ระบบเตือนมุมอับสายตา และระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าและด้านหลัง รวมถึงฟังก์ชัน Vehicle-to-Load (V2L) ที่สามารถจ่ายกระแสไฟให้อุปกรณ์ภายนอกได้สูงสุด 3 กิโลวัตต์
ทั้งนี้ BYD ATTO 3 EVO มีกำหนดส่งมอบถึงมือลูกค้าชาวยุโรปตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไป