ฟันอีก! จีนจ่อแบน "พวงมาลัยครึ่งวงกลม" เหตุไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน เตรียมยกระดับความปลอดภัยทางถนนหลังเผยแพร่ร่างข้อกำหนดมาตรฐานระดับชาติฉบับใหม่ (GB 11557-202X) โดยมีสาระสำคัญอยู่ที่การแบน "พวงมาลัยครึ่งวงกลม" (Yoke) จ่อบังคับใช้ต้นปี 2570
มาตรฐานความปลอดภัยใหม่ดังกล่าวจะเข้ามาแทนที่เกณฑ์เดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งเริ่มล้าสมัยและไม่เพียงพอต่อการประเมินเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเกณฑ์ใหม่ได้ปรับลดขีดจำกัดแรงกระแทกในแนวราบเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล UN R12 พร้อมกำหนดค่ามาตรฐานการยุบตัวของคอพวงมาลัยขณะเกิดการชนที่เข้มงวดขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือการยกเลิกข้อยกเว้นในการทดสอบแรงกระแทกกับร่างกายมนุษย์ โดยรถทุกรุ่นจะต้องผ่านการพิสูจน์ความปลอดภัยในส่วนนี้โดยไม่มีข้อละเว้น
เหตุผลหลักที่ทำให้พวงมาลัยแบบครึ่งวงกลมไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมาตรฐานใหม่กำหนดให้ต้องมีการทดสอบแรงกระแทกถึง 10 จุดสำคัญรอบวงพวงมาลัย รวมถึงบริเวณที่เป็นจุดอ่อนที่สุดและจุดที่ไม่มีส่วนรองรับสั้นที่สุด ซึ่งพวงมาลัยดีไซน์ตัดส่วนบนออกนั้นไม่มีพื้นที่ทางกายภาพให้ทำการทดสอบตามจุดเหล่านี้ได้ จึงไม่สามารถผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยฉบับใหม่ไปโดยปริยาย
นอกจากนี้ สื่อเว็บไซต์ Autohome ของจีนระบุว่า 46% ของอาการบาดเจ็บในผู้ขับขี่มีสาเหตุมาจากลักษณะทางกายภาพของพวงมาลัย โดยพวงมาลัยทรงกลมแบบดั้งเดิมจะทำหน้าที่เป็นแผ่นรองรับแรงกระแทกขนาดใหญ่เมื่อร่างกายพุ่งไปข้างหน้า แต่พวงมาลัยแบบครึ่งวงกลมอาจทำให้ร่างกายหลุดรอดจากรัศมีการป้องกันไปกระแทกกับแผงคอนโซลโดยตรง รวมถึงยังมีความกังวลเรื่องการทำงานของถุงลมนิรภัยที่อาจฉีกขาดไม่เป็นทิศทาง หรือมีชิ้นส่วนพลาสติกกระเด็นใส่ผู้ขับขี่เนื่องจากฝาครอบพวงมาลัยที่มีรูปทรงไม่สมมาตร
ในแง่การใช้งานจริง ผู้ขับขี่จำนวนมากยังสะท้อนปัญหาว่าพวงมาลัยแบบ Yoke เหมาะสำหรับรถแข่งฟอร์มูล่าวันที่มีอัตราทดพวงมาลัยต่ำ แต่สำหรับรถบ้านทั่วไปที่ต้องใช้การหมุนหลายรอบในการกลับรถหรือเข้าจอด ดีไซน์นี้กลับสร้างความลำบากในการควบคุมด้วยมือเดียว และมักเกิดอุบัติเหตุจากการมือพลาดไปโดนหน้าจอควบคุมโดยไม่ได้ตั้งใจ
ทั้งนี้ มาตรฐานความปลอดภัยใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป โดยรถยนต์รุ่นใหม่ที่ขอจดทะเบียนรับรองต้องปฏิบัติตามเกณฑ์นี้ทั้งหมด ส่วนรถยนต์รุ่นปัจจุบันที่ได้รับการอนุมัติไปก่อนหน้า คาดว่าจะได้รับระยะเวลาผ่อนผันในการปรับเปลี่ยนงานดีไซน์ประมาณ 13 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบใหม่ของรัฐบาลจีนต่อไป