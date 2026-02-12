OMODA & JAECOO ตั้งเป้ายอดขายปี 2569 ที่ 26,000 คัน เร่งขยายศูนย์บริการ 80 แห่งกลางปีนี้

OMODA & JAECOO (ประเทศไทย) ประกาศแผนธุรกิจปี 2569 ตั้งเป้ายอดขายรวม 26,000 คัน พร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างงานบริการหลังการขาย รองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นในตลาดไทย
บริษัทระบุว่า ยอดจดทะเบียนของ JAECOO 5 EV ในเดือนมกราคม 2569 อยู่ในอันดับ 1 กลุ่ม SUV ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกในช่วงต้นปี และเป็นแรงหนุนสำคัญต่อเป้ายอดขายทั้งปี
ด้านงานบริการหลังการขาย บริษัทตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานศูนย์บริการให้ครบ 80 แห่งภายในกลางปี 2569 โดยโครงสร้างการพัฒนาถูกวางไว้ภายใต้ 5 ด้านหลัก ได้แก่ บุคลากร ขั้นตอนการบริการ การบริหารอะไหล่ เครื่องมืออุปกรณ์ และมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์บริการ
ในส่วนของกระบวนการทำงาน ศูนย์บริการทุกแห่งจะต้องใช้ขั้นตอนบริการ 7 ขั้นตอนเดียวกัน เพื่อให้คุณภาพงานเป็นมาตรฐานเดียวทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน บริษัทเตรียมดำเนินโครงการ Body and Paint Certified เพื่อรับรองมาตรฐานงานซ่อมสีและตัวถังในเครือข่ายผู้จำหน่าย
ประเด็นสำคัญที่บริษัทระบุชัด คือ ปัญหาอะไหล่ค้างส่งซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า โดยบริษัทได้ปรับระบบบริหารสต็อกและกระจายอะไหล่ใหม่ เพิ่มปริมาณสำรอง และเร่งกระบวนการจัดส่งผ่านเครือข่ายดีลเลอร์ทั่วประเทศ เพื่อลดระยะเวลารอคอย
สำหรับการส่งมอบอุปกรณ์เสริม บริษัททยอยจัดส่งรายการที่ค้างอยู่ ได้แก่ พรมปูพื้น คู่มือการใช้งาน สมุดรับประกัน และอุปกรณ์ V2L ส่วนการติดตั้ง Wall Charger สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มดำเนินการแล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2569
ทิศทางของ OMODA & JAECOO ในปีนี้จึงไม่ใช่เพียงการเร่งยอดขาย แต่เป็นการปรับระบบบริการหลังการขายให้รองรับการเติบโต โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการโครงสร้างสนับสนุนด้านเทคนิคและอะไหล่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น