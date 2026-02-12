All-new Toyota HIGHLANDER BEV พ่วงขุมพลังไฟฟ้าล้วน 100% เปิดตัวที่สหรัฐฯ

All-new Toyota Highlander รุ่นปี 2027 ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกา หันไปใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% พร้อมแบตเตอรี่ระยะทางขับขี่ต่อชาร์จไกลสุด 515 กม.
Toyota Highlander ถูกพัฒนาต่อเนื่องเป็นเจเนอเรชันที่ 5 บนแพล็ตฟอร์ม TNGA-K โดยมีจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนไปใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (BEV) ส่งผลให้รถรุ่นนี้กลายเป็นรถเอสยูวี 7 ที่นั่งรุ่นแรกของโตโยต้าในสหรัฐอเมริกา และเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 4 ต่อจาก Toyota bZ, bZ Woodland และ C-HR ที่วางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน
รุ่นย่อยถูกแบ่งออกเป็น 2 เกรด คือ XLE และ Limited สามารถเลือกได้ทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) กำลังสูงสุด 221 แรงม้า (HP) แรงบิดสูงสุด 268 นิวตัน-เมตร และรุ่นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) กำลังสูงสุด 338 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 438 นิวตัน-เมตร
ส่วนแบตเตอรี่มีให้เลือก 2 ความจุ คือ ขนาด 77 กิโลวัตต์ชั่วโมง เมื่อจับคู่กับรุ่นมอเตอร์เดี่ยว (FWD) จะมีระยะทางขับขี่สูงสุด 462 กม. และรุ่นมอเตอร์คู่ (AWD) มีระยะทางขับขี่สูงสุด 435 กม. ส่วนแบตเตอรี่ขนาด 95.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง มีเฉพาะรุ่นมอเตอร์คู่ (AWD) เท่านั้น ระยะทางขับขี่สูงสุด 515 กม. ต่อ 1 ชาร์จ (ทั้งหมดเป็นตัวเลขระยะทางคาดการณ์โดยโตโยต้า)
ดีไซน์ภายนอกเน้นความโฉบเฉี่ยวขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด มาพร้อมดีไซน์ด้านหน้าแบบ Hammerhead ติดตั้งไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL) ดีไซน์เรียวบาง และแยกชุดไฟหลักไว้บริเวณกันชน ขณะที่ด้านข้างมีการตกแต่งเสา A ไปจนถึงเสา D ด้วยวัสดุสีดำเงาเสริมความพรีเมียม
ด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้ายแนวยาวพาดตลอดความกว้างของตัวรถ มาพร้อมมือเปิดประตูภายนอกที่ออกแบบเรียบไปกับตัวถัง สามารถเลือกได้ทั้งล้อขนาด 19 นิ้ว และ 22 นิ้ว ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย
ห้องโดยสารติดตั้งเบาะนั่งแบบ 3 แถว 6 ที่นั่ง โดยลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนเบาะแถว 2 เป็นแบบยาวเพื่อเพิ่มจำนวนที่นั่งเป็น 7 ที่นั่งได้ เบาะนั่งถูกหุ้มด้วยวัสดุ SofTex เน้นความสวยงามและทนทาน พร้อมกับระบุว่าเบาะนั่งแถวที่ 3 สามารถรองรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ได้อย่างสะดวกสบาย โดยสามารถพับเบาะนั่งแถว 2 ด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการเข้า-ออก
ตัวรถยังถูกติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 12.3 นิ้ว และหน้าจอสัมผัสขนาด 14 นิ้ว Toyota Audio Multimedia พร้อมแอปพลิเคชัน Spotify และระบบนำทางในตัวที่สามารถแสดงข้อมูลการนำทางบนหน้าจอผู้ขับขี่ได้ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบสถานะการชาร์จ หรือค้นหาสถานีชาร์จระหว่างทางได้
ระบบความปลอดภัยถูกติดตั้ง Toyota Safety Sense (TSS 4.0) เวอร์ชันล่าสุดที่นอกจากจะมีฟังก์ชันพื้นฐานอย่างระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุพร้อมตรวจจับคนเดินถนน (PCS w/PD) และระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติแบบ Full-Speed ยังมีระบบ Proactive Driving Assist (PDA) ที่สามารถชะลอความเร็วหรือช่วยควบคุมพวงมาลัยเพื่อรักษาระยะห่างที่เหมาะสมจากรถคันหน้าได้อัตโนมัติ
Toyota Highlander รุ่นปี 2027 ถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของโตโยต้าที่ถูกประกอบในสหรัฐอเมริกา โดยตัวรถถูกประกอบที่โรงงานโตโยต้าในเมืองจอร์จทาวน์ รัฐเคนตักกี ส่วนแบตเตอรี่ถูกผลิตขึ้นที่โรงงานของโตโยต้าในเมืองลิเบอร์ตี รัฐนอร์ทแคโรไลนา
โตโยต้ามีแผนประกาศราคาจำหน่ายรถรุ่นดังกล่าว และเริ่มขายจริงช่วงปลายปี 2569 นี้