ส่อง Honda e:N2 – Super-ONE คู่หูอีวีใหม่ ลุ้นเปิดตัวไทยงานมอเตอร์โชว์

ทำความรู้จัก Honda e:NP2 / e:NS2 ครอสโอเวอร์ไฟฟ้าล้วน 100% รุ่นที่ 2 จากตระกูล Honda e:N และ Honda Super-ONE ก่อนฮอนด้าจะเผยโฉมอย่างเป็นทางการในไทยที่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 จัดขึ้นกลางปี 2569 นี้
เริ่มจาก Honda e:N2 เป็นรถครอสโอเวอร์ไฟฟ้ารุ่นที่ 2 ของตระกูล e:N จากฮอนด้า โดยปัจจุบันทำตลาดที่ประเทศจีนแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่น e:NP2 ทำตลาดโดย GAC Honda และรุ่น e:NS2 ทำตลาดโดย Dongfeng Honda โดยทั้งคู่ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานโครงสร้างเดียวกัน แต่ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ต่างกันเล็กน้อย ขณะที่เวอร์ชันไทยคาดว่าจะทำตลาดด้วยชื่อ e:N2 เพื่อสานต่อจาก e:N1 รุ่นปัจจุบัน
Honda e:N2 ถูกออกแบบเน้นความโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด โดยไม่ได้อิงโครงสร้างตัวถังร่วมกับ HR-V เหมือนกับรุ่น e:N1 โดยที่ e:NP2 และ e:NS2 ยังคงมีการปรับรูปลักษณ์บางส่วนให้มีความแตกต่างกันเช่นเคย ซึ่ง e:NP2 จะเน้นความโดดเด่นด้วยไฟหน้าและไฟท้ายรูปทรงตัว C ดูโฉบเฉี่ยว ขณะที่ e:NS2 ถูกออกแบบให้มีความอนุรักษ์นิยมกว่าเล็กน้อย
ตัวถังภายนอกมีขนาดความยาว 4,787 มม. (รุ่น e:NS2 มีความยาว 4,788 มม.) ความกว้าง 1,838 มม. ความสูง 1,570 มม. และความยาวฐานล้อ 2,735 มม. ติดตั้งล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้วเป็นมาตรฐาน
ห้องโดยสารของเวอร์ชันจีนติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานครบครัน เช่น เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า, หน้าจอสัมผัส 12.8 นิ้ว พร้อมระบบ Honda CONNECT 4.0, จอแสดงข้อมูลการขับขี่ 9.4 นิ้ว, จอแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า (HUD) ขนาด 11.5 นิ้ว, ที่ชาร์จไฟไร้สาย 20 วัตต์, ช่องจ่ายไฟแบบ 220 โวลต์, ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมแผงควบคุมแบบสัมผัส รวมถึงมีระบบตัดเสียงรบกวน ANC (Active Noise Cancellation System) มาให้ด้วย
ระบบความปลอดภัย Honda SENSING ก็อัดแน่นฟังก์ชันครบครันเช่นเดียวกัน เช่น ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ CMBS, ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลน LKAS, ระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติ ACC พร้อม LSF ช่วยควบคุมที่ความเร็วต่ำ, ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตา BSI ระบบอ่ายป้ายจราจร TSR และกล้องมองภาพ MVCS 360 องศา เป็นต้น
Honda e:NP2 / e:NS2 ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 310 นิวตัน-เมตร ทำความเร็วสูงสุดได้ 160 กม./ชม. พร้อมแบตเตอรี่ Ternary Lithium-ion ความจุ 68.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง เคลมระยะทางขับขี่ไว้ที่ 545 กิโลเมตร (CLTC)
ขณะเดียวกันมีความเป็นไปได้ว่าฮอนด้าเตรียมนำ Honda Super-ONE เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยเป็นรถไฟฟ้าแฮทช์แบ็ก 5 ประตูขนาดเล็กในตระกูล N Series ที่ถูกยืดความกว้างของช่วงล่างและฐานล้อออกเพื่อเพิ่มเสถียรภาพการยึดเกาะถนน เน้นสมรรถนะสูงกว่ารุ่นปกติ
Super-ONE เน้นจุดเด่นด้วยระบบ Boost Mode เพื่อรีดสมรรถนะสูงสุด ผสานการจำลองเกียร์แบบ 7 สปีด และระบบ Active Sound Control สามารถจำลองเสียงเครื่องยนต์เพื่อความเร้าใจ ขณะที่ห้องโดยสารถูกออกแบบเบาะนั่งเสริมความกระชับเป็นพิเศษ เพิ่มลูกเล่นด้วยการตกแต่งสีฟ้า และพวงมาลัยแบบ 2 ก้าน
ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้สูงกว่าฮอนด้าจะเผยโฉมรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง 2 รุ่นดังกล่าวที่งานบางกอก อินเตอร์เนชันแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 จัดขึ้นระหว่าง 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2569 โดย Honda e:N2 จะถูกนำเข้ามาจากประเทศจีน และ Honda Super-ONE จะถูกนำเข้าจากญี่ปุ่น