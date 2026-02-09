xs
Jaguar เผยภาพสปอร์ตซาลูนไฟฟ้า 1,000 แรงม้า แบตวิ่งไกลเฉียด 700 กม.

Jaguar ปล่อยภาพชุดล่าสุดของรถสปอร์ตซาลูนไฟฟ้า 4 ประตูสมรรถนะสูง ขณะกำลังทดสอบประสิทธิภาพการขับขี่ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ 40 องศาเซลเซียส พ่วงมอเตอร์ไฟฟ้า 3 ตัว กำลังสูงสุดมากกว่า 1,000 แรงม้า เตรียมเผยโฉมจริงปีนี้


รถโปรโตไทป์ของจากัวร์ดังกล่าวถูกพัฒนาเป็นรถสปอร์ต GT 4 ประตู ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วน 100% มาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ Tri-motor ให้พละกำลังมหาศาลกว่า 1,000 แรงม้า (PS) พร้อมระบบกระจายแรงบิดอัจฉริยะ (Intelligent Torque Vectoring) ส่งผลให้มันกลายเป็นรถที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่จากัวร์เคยผลิตมาเพื่อใช้งานบนถนนจริง

จากัวร์คาดการณ์ว่าแบตเตอรี่ขนาดประมาณ 120 kWh จะสามารถทำระยะทางได้สูงสุดเกือบ 700 กิโลเมตร (ตามมาตรฐาน WLTP) หรือราว 430 ไมล์ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ท้าทายคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่าง Porsche Taycan Turbo GT ที่เคลมระยะทางขับขี่ไว้ราว 555 กิโลเมตร (WLTP)


ไม่เพียงเท่านี้ จากัวร์ยังได้พัฒนาระบบ ThermAssist ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยลดการใช้พลังงานในการทำความร้อนภายในห้องโดยสารได้ถึง 40% และสามารถดึงความร้อนส่วนเกินจากระบบขับเคลื่อนกลับมาใช้ใหม่ได้ แม้ในอุณหภูมิติดลบถึง 10 องศาเซลเซียส ช่วยแก้ปัญหาใหญ่ของรถ EV ที่มักจะสูญเสียระยะทางวิ่งในสภาวะอากาศหนาวเย็น

มร.แมตต์ เบกเกอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมยานยนต์ของ JLR ระบุว่ารถ GT รุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีการกระจายน้ำหนักแบบ 50:50 และมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำกว่าปกติ เพื่อให้ได้ความรู้สึกในการขับขี่ที่คล่องตัวเหมือนรถสปอร์ตเครื่องยนต์วางกลาง แต่ยังคงความนุ่มนวลด้วยระบบช่วงล่างถุงลม Air Suspension และโช้กอัปแบบ Active Twin-valve ผสานกับระบบเลี้ยวสี่ล้อ All-wheel steering ช่วยเพิ่มความคล่องตัวทั้งในเมืองและขณะใช้ความเร็วสูง


จากัวร์มีกำหนดเผยโฉมรถสปอร์ต GT 4 ประตูรุ่นดังกล่าวช่วงกลางปีที่จะถึงนี้ ก่อนจะเริ่มวางจำหน่ายและส่งมอบภายในปีนี้เช่นกัน















