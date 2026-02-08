บีวายดีสะดุดรับปีใหม่ ยอดขายม.ค.ต่ำสุดรอบเกือบ 2 ปี สัญญาณตลาดรถจีนเริ่มแผ่ว

ยอดขายในประเทศของบีวายดี (BYD) เดือนมกราคมทำสถิติต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี ตอกย้ำความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ท่ามกลางอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแรง การแข่งขันที่รุนแรง และการทยอยถอนมาตรการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของรัฐบาลปักกิ่ง ซึ่งอาจฉุดการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์จีนในปีนี้
การวิเคราะห์ของซีเอ็นบีซีระบุว่า ผู้ผลิตอีวีรายสำคัญของจีนอย่างน้อย 6 แบรนด์ ตั้งแต่เสียวหมี่ไปจนถึงเอ็กซ์เผิง ต่างรายงานยอดขายหรือยอดส่งมอบเดือนมกราคมลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม โดยหลายบริษัทรายงานเฉพาะยอดส่งมอบ ไม่ได้แยกยอดขายในประเทศและต่างประเทศอย่างชัดเจน
เฮเลน หลิว หุ้นส่วนของเบน แอนด์ คอมปานี มองว่า ตลาดรถยนต์จีนในปีนี้จะเผชิญแรงกดดันมากขึ้นจากทั้งปัจจัยด้านนโยบายและการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบอาจทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อ ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์เองก็ระมัดระวังมากขึ้นในการเปิดตัวรุ่นใหม่
แม้ตัวเลขเศรษฐกิจช่วงต้นปีมักผันผวนจากวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน แต่เดือนมกราคมปีนี้ยังซ้อนทับด้วยการลดแรงจูงใจด้านภาษี โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จีนเริ่มกลับมาเก็บภาษีซื้อรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ในอัตรา 5% หลังจากยกเว้นเต็ม 10% มานานกว่าทศวรรษ
รอยเตอร์ประเมินว่า การลดมาตรการอุดหนุนเพิ่มเติม เช่น โครงการนำรถเก่าแลกรถใหม่ จะเพิ่มแรงกดดันต่อผู้ผลิตที่เน้นรถราคาประหยัดอย่างบีวายดี และอาจทำให้ตลาดรถจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลก เติบโตชะลอลงในปีนี้
ก่อนหน้านี้ รัฐบาลปักกิ่งใช้มาตรการสนับสนุนและสิทธิพิเศษหลากหลายรูปแบบเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมอีวี จนในช่วงฤดูร้อนปี 2024 ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใหม่ในจีนกว่าครึ่งเป็น NEV และในปีถัดมา บีวายดีก็แซงเทสลาขึ้นเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ที่มียอดขายสูงสุดในโลก ด้วยยอดขาย 2.26 ล้านคัน เพิ่มขึ้นเกือบ 28% จากปีก่อน
อย่างไรก็ตาม เดือนล่าสุดบีวายดีมียอดขาย BEV เพียง 83,249 คัน จากยอดขายรวมที่รวมปลั๊ก-อินไฮบริด 205,518 คัน ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 สะท้อนแรงกดดันในตลาดบ้านเกิด โดยเฉพาะจากคู่แข่งอย่างจีลี่และลีปมอเตอร์ในเซ็กเมนต์อีวีราคาประหยัด
แข่งขันเดือด สงครามราคายังไม่จบ
การแข่งขันในตลาดอีวีจีนทวีความรุนแรง ท่ามกลางสงครามราคาที่บีบให้ผู้ผลิตต้องเพิ่มฟีเจอร์และเทคโนโลยีในราคาที่ถูกลง Aito ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการของหัวเว่ย รายงานยอดส่งมอบกว่า 40,000 คันในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นมากกว่า 80% จากปีก่อน ขณะที่ลีปมอเตอร์และนีโอมียอดส่งมอบเพิ่มขึ้นเป็น 32,059 คัน และ 27,182 คันตามลำดับ
เสียวหมี่มียอดส่งมอบกว่า 39,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ลดลงจากเดือนธันวาคมที่ทำได้ราว 50,000 คัน ด้าน Tu Le ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษา Sino Auto Insights ชี้ว่า ผู้เล่นอย่างจีลี่กำลังกวาดส่วนแบ่งจากตลาดอีวีราคาถูก ซึ่งเป็นฐานสำคัญของบีวายดี
จีลี่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ในตลาดอีวีจีน รองจากบีวายดี โดยมียอดขายเดือนล่าสุดกว่า 270,000 คัน รวมแบรนด์ Galaxy และ Zeekr พร้อมยอดส่งออกกว่า 60,000 คัน และคาดว่ายอดขาย NEV ทั้งปีจะอยู่ที่ 2.22 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 32% จากปีก่อน
ขณะที่บีวายดีซึ่งมียอดขาย NEV รวม 4.56 ล้านคันในปีที่แล้ว ยังไม่ประกาศเป้ายอดขายในประเทศปีนี้ แต่ตั้งเป้าเพิ่มยอดขายต่างประเทศเกือบ 25% เป็น 1.3 ล้านคัน อย่างไรก็ดี ยอดส่งออกเดือนล่าสุดลดลงเหลือ 100,482 คัน จาก 133,172 คันในเดือนธันวาคม
แม้แรงกดดันจะเพิ่มขึ้น Tu Le มองว่าบีวายดียังมีโอกาสรักษาตำแหน่งผู้นำได้ จากแผนลงทุนด้านระบบชาร์จ การกักเก็บพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานการขับขี่อัจฉริยะ
สัญญาณสะท้อนเศรษฐกิจจีน
ข้อมูลจากสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน (CPCA) ระบุว่า ยอดขาย NEV เดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเพียง 2.6% เมื่อเทียบรายปี ถือเป็นการชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สะท้อนความเปราะบางของอุตสาหกรรมอีวี ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจจีน ท่ามกลางวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อ
คาเมรอน จอห์นสัน หุ้นส่วนอาวุโสของ TidalWave Solutions ระบุว่า ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หลายรายเชื่อว่า หากอุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอตัวลงอีก รัฐบาลอาจจำเป็นต้องกลับมาใช้นโยบายอุดหนุนบางส่วน เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจากภาคยานยนต์มีการจ้างงานราว 30 ล้านตำแหน่ง หรือกว่า 10% ของการจ้างงานในเขตเมือง
อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ของฟิทช์ เรทติงส์ ชี้ว่า ภาคยานยนต์ยังมีสัดส่วนเล็กกว่าอสังหาริมทรัพย์มาก โดยคิดเป็นเพียง 3.7% ของการลงทุนในสินทรัพย์คงที่ เทียบกับ 23% ของภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งยังคงเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในภาพรวม