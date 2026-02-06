xs
โตโยต้าสะเทือนวงการ สลับขั้วผู้นำ ดัน CFO ขึ้นแท่น CEO รับศึกยานยนต์โลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


โตโยต้า มอเตอร์ ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก สร้างความประหลาดใจให้กับแวดวงยานยนต์ ด้วยการประกาศปรับโครงสร้างผู้บริหารระดับสูง โดยแต่งตั้ง เคนตะ คอน (Kenta Kon) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีผลตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน โคจิ ซาโตะ (Koji Sato) CEO คนปัจจุบัน จะก้าวลงจากตำแหน่งหลังบริหารงานมาเป็นเวลา 3 ปี และย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น คือ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านอุตสาหกรรม (Chief Industry Officer – CIO) พร้อมทำหน้าที่รองประธานบริษัท โดยเน้นบทบาทเชิงภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์

โตโยต้า ระบุว่า คอนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการยกระดับโครงสร้างผลกำไรของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และภายใต้โครงสร้างผู้นำใหม่นี้ จะมีการแบ่งบทบาทชัดเจนมากขึ้น โดยซาโตะจะโฟกัสความร่วมมือในระดับอุตสาหกรรม ขณะที่คอนจะดูแลการบริหารจัดการภายในองค์กรในฐานะประธานและ CEO

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่อุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นกำลังเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะจากผู้ผลิตรถยนต์จีน โตโยต้าจึงมองว่าการเร่งสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก เป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นกว่าที่เคย

ตลาดทุนตอบรับข่าวดังกล่าวในเชิงบวก โดยหุ้นโตโยต้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 2% หลังการประกาศ พร้อมกันนี้ บริษัทยังปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม แม้จะต้องเผชิญแรงกดดันจากนโยบายภาษีนำเข้ารถยนต์ของสหรัฐฯ

โตโยต้าปรับประมาณการกำไรสุทธิเป็น 3.57 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้น 22% จากคาดการณ์เดิม รายได้รวมเพิ่มเป็น 50 ล้านล้านเยน และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 3.8 ล้านล้านเยน สะท้อนผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดไว้

ในด้านยอดขาย บริษัทระบุว่าสามารถจำหน่ายรถยนต์ได้ 8 ล้านคัน ในช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม เพิ่มขึ้น 3.4% จากปีก่อน โดยตลาดอเมริกาเหนือยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ขณะที่รถยนต์ไฮบริดยังคงเป็นสินค้าหลักที่ช่วยพยุงยอดขาย แม้ต้องเผชิญอุปสรรคด้านภาษี

ล่าสุด โตโยต้าประกาศว่ายอดขายรถยนต์ทั่วโลกในปี 2025 อยู่ที่ 10.5 ล้านคัน ส่งผลให้บริษัทยังคงครองตำแหน่งผู้ผลิตรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดของโลกเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน เหนือคู่แข่งสำคัญจากยุโรปอย่างโฟล์คสวาเกน

ที่มา:Nikkei Asia

