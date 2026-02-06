ฮอนด้าประกาศราคา Honda STEP WGN e:HEV SPADA ใหม่ 1.78 ล้านบาท

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ประกาศราคาและเปิดจำหน่าย Honda STEP WGN e:HEV SPADA อย่างเป็นทางการ รถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง นำเข้าจากญี่ปุ่น เคาะราคา 1,780,000 บาท หลังเปิดจองล่วงหน้าในงาน Motor Expo 2025 และมียอดจองกว่า 800 สิทธิ์
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศราคาและเปิดจำหน่าย Honda STEP WGN e:HEV SPADA ใหม่ อย่างเป็นทางการ รถยนต์อเนกประสงค์ (MUV) ขนาด 7 ที่นั่ง ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น วางจำหน่ายในราคา 1,780,000 บาท หลังจากนำไปจัดแสดงและเปิดให้จองสิทธิ์ล่วงหน้าในงาน Motor Expo 2025 เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีด้วยยอดจองกว่า 800 สิทธิ์
Honda STEP WGN e:HEV SPADA เป็นรถ MUV ดีไซน์ทรงกล่อง (Box Shape) ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวขนาดใหญ่ และกลุ่มครอบครัวแบบ Multi-generation ที่มีไลฟ์สไตล์แอคทีฟ มาพร้อมระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด Honda e:HEV – The Exciting Hybrid ที่ให้สมรรถนะการขับขี่ควบคู่กับความประหยัดน้ำมัน และฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานในชีวิตประจำวัน
ด้านการออกแบบ Honda STEP WGN e:HEV SPADA โดดเด่นด้วยตัวถังทรงกล่องที่ให้พื้นที่ภายในกว้างขวาง โปร่งโล่ง ห้องโดยสารจัดวางเบาะนั่ง 3 แถว โดยเบาะนั่งแถวที่ 2 เป็นแบบแยกอิสระ สามารถปรับได้ พร้อมเบาะรองน่องแบบ Ottoman ส่วนเบาะแถวที่ 3 สามารถพับแบบ 60:40 พับแบนราบ และปรับเลื่อนได้ ทำให้สามารถจัดรูปแบบที่นั่งได้สูงสุดถึง 15 รูปแบบ รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
ภายในห้องโดยสารติดตั้งระบบอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Tri-Zone ระบบฟอกอากาศ Plasmacluster ระบบแสดงระดับฝุ่น PM 2.5 ช่องเชื่อมต่อ USB รวม 6 ตำแหน่ง ที่วางแก้วน้ำ 15 ตำแหน่ง รวมถึงระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสั่งการด้วยเสียง
ด้านระบบขับเคลื่อน ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.0 ลิตร ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว ระบบเกียร์อัตโนมัติ E-CVT และแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ให้แรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด 315 นิวตัน-เมตร ตั้งแต่รอบต่ำ 0–2,000 รอบต่อนาที ให้อัตราประหยัดน้ำมันสูงสุด 18.5 กิโลเมตรต่อลิตร ตามมาตรฐาน UN R101
ด้านความปลอดภัย ติดตั้งเทคโนโลยี Honda SENSING ประกอบด้วยระบบเตือนการชนพร้อมช่วยเบรก ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบติดตามรถคันหน้า ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทาง รวมถึงเซนเซอร์กะระยะ 8 จุด กล้องมองหลังปรับมุมมองได้ 3 ระดับ และระบบช่วยขับขี่อื่น ๆ
Honda STEP WGN e:HEV SPADA ใหม่ มีสีภายนอกให้เลือกทั้งหมด 4 สี พร้อมห้องโดยสารสีดำ ได้แก่ สีดำทไวไลต์มิสต์ (มุก) สีเทาเมทิเออรอยด์ (เมทัลลิก) สีดำคริสตัล (มุก) และสีขาวแพลทินัม (มุก) โดยบางสีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่บริษัทกำหนด
ฮอนด้ายังตอกย้ำความเชื่อมั่นด้วยมาตรฐานการผลิตแบบ Japanese Quality พร้อมบริการหลังการขายผ่านเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้ากว่า 221 แห่งทั่วประเทศ รองรับการดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับข้อเสนอพิเศษ ลูกค้าที่จองรถตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 6 เมษายน 2569 และรับรถภายในวันที่ 10 เมษายน 2569 สามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.39% สำหรับลูกค้าฮอนด้า หรือ 1.69% สำหรับลูกค้าทั่วไป พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี ฟรี Honda Ultimate Care ขยายการรับประกันเป็น 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร รวมถึงรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี และรับประกันระบบไฮบริดทั้งระบบ 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกโปรแกรม Double Smile Plus ด้วยค่างวดเริ่มต้น 14,406 บาทต่อเดือน หรือดาวน์ต่ำ 10% พร้อมสิทธิประโยชน์ด้านการรับประกันเช่นเดียวกัน
สำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์ล่วงหน้าในช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 และดำเนินการจองอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมรับรถภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 จะได้รับบัตรน้ำมันมูลค่า 20,000 บาท และกล้องติดรถยนต์หน้า-หลังของแท้จากฮอนด้า