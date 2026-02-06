อีซูซุเปิดตัว “ยูจัง” มาสคอตใหม่ สะท้อนแนวคิด Isuzu Trusted Buddy

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เปิดตัว “ยูจัง” มาสคอตตัวใหม่ของแบรนด์ ภายใต้แนวคิด “Isuzu Trusted Buddy อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย”
“ยูจัง” หรือ “YUU CHAN” เป็นมาสคอตที่พัฒนาขึ้นในเฟสที่สองของแนวคิด Isuzu Trusted Buddy ต่อเนื่องจากเฟสแรก ซึ่งประสบความสำเร็จในการสื่อสารคุณค่าแบรนด์ด้านการเป็นเพื่อนคู่ใจของลูกค้าและสังคมไทย ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อาทิ การใช้ Music Marketing ด้วยเพลงและมิวสิกวิดีโอ “อีซูซุคู่ไทย” การสร้างรถตกแต่งพิเศษ ISUZU DRAGONMAX โดยนำรถปิกอัพอีซูซุ รุ่น TFR ปี 1988 มาปรับโฉมใหม่ในคอนเซ็ปต์ “Restomod” การยกระดับการดูแลลูกค้าภายใต้มาตรฐาน Isuzu Operation Standard (IOS) 4.0 รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมสะสมคะแนน ISUZU my-MEMBER เพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบ
สำหรับที่มาของชื่อ “YUU CHAN” มาจากคำว่า “YUU” ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีความหมายที่ดีในหลายด้าน ได้แก่
YUUJOU (友情) หมายถึง มิตรภาพ
YUUKI (勇気) หมายถึง ความกล้าหาญ
YUUBI (優美) หมายถึง ความงดงามและอ่อนช้อย
นอกจากนี้ คำว่า “ยูจัง” ยังมีรากศัพท์จากคำว่า “YUUJIN (ゆうじん)” ซึ่งแปลว่า “เพื่อน” สื่อถึงการเป็นเพื่อนคู่ใจที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ใช้ในทุกเส้นทาง โดยลักษณะเด่นของมาสคอตคือ นิ้วก้อย ซึ่งสื่อถึงการเกี่ยวก้อยสัญญา สะท้อนความตั้งใจของอีซูซุในการเป็นคู่หูและเพื่อนที่สามารถพึ่งพาได้ พร้อมสนับสนุนลูกค้าและธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของมาสคอต คือ ด้ายสีขาวรูปหัวใจ ที่เชื่อมโยงอีซูซุและผู้ใช้รถเข้าไว้ด้วยกัน แสดงถึงความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างแบรนด์กับลูกค้า
ทั้งนี้ อีซูซุเตรียมนำ “ยูจัง” ซึ่งเป็นตัวแทนของแนวคิด Isuzu Trusted Buddy เข้าร่วมกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบต่อจากนี้ เพื่อสื่อสารแนวคิดการเป็นเพื่อนคู่ใจที่อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทย โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมในเฟสที่สองได้ทางเว็บไซต์ www.isuzu-tis.com
และ LINE Official Account: @isuzuthai