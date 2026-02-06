เผยโฉม Xpeng GX แฟลกชิปเอสยูวี 6 ที่นั่ง ขุมพลัง EREV ดีไซน์ถอดแบบ Range Rover

Xpeng GX เอสยูวีหรู 6 ที่นั่งระดับแฟลกชิปถูกเผยโฉมก่อนวางจำหน่ายจริง ถอดดีไซน์คล้าย Range Rover จากอังกฤษ คาดได้ขุมพลังไฮบริด EREV แทนไฟฟ้าล้วน มีลุ้นเปิดตัวเต็มรูปแบบกลางปี 2569 นี้
แม้ว่าปัจจุบัน Xpeng จะมีรถเอสยูวีวางจำหน่ายหลากหลายรุ่นทั้ง G6, G7 และ G9 แต่ Xpeng GX จะกลายเป็นรถเอสยูวีระดับแฟลกชิปที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหรูหรามากที่สุด และมีราคาจำหน่ายสูงที่สุดด้วย ถูกพัฒนาขึ้นบนแพล็ตฟอร์ม SEPA 3.0 Physical AI ที่พัฒนาโดย Xpeng เอง (SEPA ย่อมาจาก Smart Electric Platform Architecture)
Xpeng GX มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำมากมาย เช่น ระบบบังคับเลี้ยว Steer-by-wire ที่ปราศจากกลไลเชื่อมกันระหว่างพวงมาลัยและล้อเหมือนกับระบบบังคับเลี้ยวปกติ ระบบเลี้ยวล้อหลัง (Rear-wheel steering) ช่วยเพิ่มความคล่องตัว ระบบควบคุมช่วงล่าง AI ปรับตามสภาพถนนได้อัตโนมัติ และเทคโนโลยีชาร์จไฟแบบ 5C เป็นต้น
ปัจจุบันยังไม่มีรายละเอียดขุมพลังของ Xpeng GX ออกมา แต่คาดว่าจะมีเฉพาะระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริด EREV (Extended-range Electric Vehicle) ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน พร้อมเครื่องยนต์สันดาปขนาดเล็กสำหรับปั่นไฟ สามารถขับขี่ต่อเนื่องได้ไกลสูงสุดมากกว่า 1,000 กม. โดยไม่ต้องแวะชาร์จไฟหรือเติมน้ำมัน
ดีไซน์ภายนอกของ Xpeng GX มีความละม้ายคล้ายคลึงกับ Range Rover เอสยูวีหรูจากอังกฤษ ด้วยเส้นสายที่เน้นความเฉียบคม ไฟหน้าและไฟท้ายดีไซน์เพรียวบาง ทั้งยังตกแต่งด้วยวัสดุสีดำตั้งแต่เสา A ไปจนถึงเสา D แต่ยังคงติดตั้งมือเปิดประตูแบบเรียบไปกับตัวถังแม้ว่าทางการจีนจะเริ่มแบนมือเปิดประตูลักษณะดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ตาม
ส่วนห้องโดยสารยังไม่มีภาพปรากฎออกมา แต่แน่ชัดว่าจะถูกจัดวางแบบ 3 แถว 6 ที่นั่ง เพื่อเน้นความสบายในการโดยสารสูงสุด อีกทั้งยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระเหลือแม้ว่าจะนั่งโดยสารเต็มคันก็ตาม
ปัจจุบัน Xpeng G9 เป็นเอสยูวีรุ่นสูงสุดที่มีวางจำหน่ายที่ประเทศจีน โดยมีราคาอยู่ระหว่าง 248,800 - 278,800 หยวน หรือประมาณ 1,140,000 - 1,280,000 บาท ขณะที่ Xpeng GX จะถูกตั้งราคาไว้สูงกว่านั้น