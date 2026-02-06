ตรีเพชรอีซูซุเซลส์แต่งตั้ง “ฮิโรยาสุ ซาโต้” นั่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ รับไม้ต่อจาก “ทาคาชิ ฮาตะ” ” มีผลปลายมีนาคม 2569

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์อีซูซุในประเทศไทย และรถยนต์อีซูซุขนาดเล็กในประเทศลาวและกัมพูชา รวมถึงการให้บริการหลังการขายและอะไหล่ ประกาศแต่งตั้ง ฮิโรยาสุ ซาโต้ (Mr. Hiroyasu Sato) เป็น กรรมการผู้จัดการ (President) คนใหม่ ต่อจาก มทาคาชิ ฮาตะ (Mr. Takashi Hata) โดยกรรมการผู้จัดการคนใหม่จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569
ฮิโรยาสุ ซาโต้ เริ่มทำงานกับบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2536 หลังจากสำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ ดังนี้
● เมษายน 2536: ฝ่ายธุรกิจยานยนต์ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)
● กรกฎาคม 2549: ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
● มีนาคม 2555: หัวหน้าทีมแผนกอีซูซุ ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกา และโอเชียเนีย (ทีมอเมริกา) ฝ่ายธุรกิจอีซูซุ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)
● สิงหาคม 2556: รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียงซี อีซูซุ มอเตอร์ส จำกัด (ประเทศจีน)
● กุมภาพันธ์ 2559: รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
● ธันวาคม 2560: ผู้จัดการทั่วไป แผนกอีซูซุ ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกา และโอเชียเนีย ฝ่ายธุรกิจอีซูซุ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)
● เมษายน 2562: กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุ ยูท ออสเตรเลีย จำกัด
● เมษายน 2566: กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด
● มีนาคม 2569: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
ด้วยประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยยาวนานถึง 3 วาระ ควบคู่กับความรู้ความสามารถจากการทำงานในหลากหลายประเทศ ทำให้ มร. ฮิโรยาสุ ซาโต้ มีความพร้อมอย่างยิ่งในการรับภารกิจสำคัญในบทบาทกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โดยจะขับเคลื่อนธุรกิจอีซูซุและกลุ่มตรีเพชรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จที่มากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
สำหรับ ทาคาชิ ฮาตะ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนผ่านในอุตสาหกรรมยานยนต์ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว ภาระหนี้ครัวเรือนในระดับสูง รวมถึงความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ทาคาชิ ฮาตะ ได้มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ “อีซูซุ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรักษาความเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ไว้อย่างมั่นคง โดยมีนโยบายสำคัญที่โดดเด่น ได้แก่
● การประกาศนโยบายและขับเคลื่อนธุรกิจอีซูซุในประเทศไทยสู่ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ผ่านแนวคิด “โซลูชั่นส์อันหลากหลายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” (Multi-pathways to Carbon Neutrality) ครอบคลุมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ ระบบการจัดการ และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของอีซูซุ โดยคำนึงถึงความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ใช้รถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการส่งมอบความสุขที่ยั่งยืนในการก้าวสู่สังคมความเป็นกลางทางคาร์บอน
● การนำแนวคิด “Isuzu Trusted Buddy” (อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย) มาใช้ในการสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนให้กับแบรนด์อีซูซุ โดยยกระดับแบรนด์จากความเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าชาวไทยให้ความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน สู่การเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าสูงต่อสังคมไทย เริ่มตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงตามมาตรฐานญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ใช้รถผ่านการส่งเสริมให้สามารถใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าเงินสูงสุด
นอกจากนี้ อีซูซุยังยึดมั่นในการสร้างคุณค่าทางสังคม (Social Value) ทั้งการเป็นนิติบุคคลที่ดีของไทย การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวทางการเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย เช่น การผลิตรถยนต์ที่ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Contents) ในสัดส่วนสูง โดยเฉพาะรถปิกอัพที่มีสัดส่วนมากกว่า 90%
● การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ “กลุ่มตรีเพชร” ในฐานะกลุ่มธุรกิจยานยนต์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 69 ปี พร้อมวางรากฐานการเติบโตในอนาคต ผ่านการขยายการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ทาคาชิ ฮาตะ จะครบวาระการทำงานในประเทศไทย และเดินทางกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2569