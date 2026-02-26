xs
ลองขับ CLA250 Electric เฟิร์มขึ้นทุกมิติ เร้าใจสไตล์อีวีเบนซ์ ก่อนเปิดราคามอเตอร์โชว์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากแผนการทำตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ในปี 2026 The all-new electric CLA ถูกวางให้เป็น “หัวหอก” สำคัญในการผลักดันยอดขายในกลุ่ม Entry Luxury EV ด้วยจุดเด่นด้านเทคโนโลยี ดีไซน์ และการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประกอบในประเทศ

หลังจากเผยโฉมครั้งแรกในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป 2025 และเปิดรับจองสิทธิ์ไปแล้ว ปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจจองสิทธิ์กว่า 250 ราย โดยตัวรถเตรียมเปิดตัวและประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2026 เดือนมีนาคมนี้ และคาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ภายในเดือนพฤษภาคม นี้ 


ก่อนถึงวันเปิดราคา ซึ่งหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วง 2.2–2.5 ล้านบาท ล่าสุด เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ได้พาสื่อมวลชนทดลองขับ CLA250 Electric แบบสั้น ๆ เพื่อสัมผัสสมรรถนะและฟีลลิ่งการขับขี่เบื้องต้น

CLA250 Electric ถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าลำดับที่ 9 ที่เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย นำเข้าทำตลาดต่อจากอีวีรุ่นก่อนหน้าอีก 8 โมเดล และนับเป็นเก๋งซีดานไฟฟ้าพรีเมียมคอมแพคแบบ โมเดลเชนจ์ ที่พัฒนาใหม่ทั้งคัน


ตัวรถถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มใหม่ MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) ซึ่งรองรับได้ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า 100% ปลั๊กอินไฮบริด และเครื่องยนต์สันดาป โดย The all-new electric CLA เป็นรถรุ่นแรกที่พัฒนาภายใต้แนวคิด “Electric-first”

มิติตัวถังขยายใหญ่ขึ้นจากรุ่นเดิม
• ยาวขึ้น 35 มิลลิเมตร
• กว้างขึ้น 25 มิลลิเมตร
• ระยะฐานล้อยาวขึ้น 61 มิลลิเมตร


ขนาดตัวรถอยู่ที่
• ยาว 4,723 มิลลิเมตร
• กว้าง 1,855 มิลลิเมตร
• สูง 1,468 มิลลิเมตร
• ฐานล้อ 2,790 มิลลิเมตร

ดีไซน์ภายนอกเน้นความลู่ลม ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำเพียง 0.21 โฉบเฉี่ยว สมส่วน มาพร้อมไฟหน้า MULTIBEAM LED, ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ยาง 255/40 R18 มือเปิดประตูแบบซ่อน หลังคากระจกพาโนรามิก และระบบ Keyless-Go


ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่ทั้งหมด โดดเด่นด้วย MBUX Superscreen จำนวน 3 หน้าจอ ทำงานบนระบบปฏิบัติการ MB.OS ที่มีศักยภาพระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ประมวลผลด้วย AI ประกอบด้วย

• หน้าจอมาตรวัดดิจิทัล 10.25 นิ้ว
• หน้าจอกลางระบบสัมผัส 14 นิ้ว
• หน้าจอฝั่งผู้โดยสารตอนหน้า 14 นิ้ว


รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันระดับโลก อาทิ ChatGPT, Gemini, Google Maps, Microsoft Teams, Webex และ Zoom พร้อม MBUX Virtual Assistant ที่สื่อสารโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้าย-ขวา ช่องแอร์ด้านหลัง ช่องชาร์จ USB Type-C กำลังไฟสูงสุด 100 วัตต์ และยังเป็นรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์รุ่นแรกที่มี พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้า (Frunk) ความจุ 101 ลิตร


CLA250 Electric ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Permanently Excited Synchronous Motors (PSM) ให้กำลังสูงสุด 272 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 335 นิวตันเมตร ส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ Two-speed transmission ขับเคลื่อนล้อหลัง ติดตั้งแบตเตอรี่แรงดัน 800 โวลต์ ความจุ 85 kWh


• อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. ใน 6.7 วินาที
• ความเร็วสูงสุด 210 กม./ชม.
• ระยะทางวิ่งสูงสุด 792 กิโลเมตร ต่อการชาร์จ (มาตรฐาน WLTP)


รองรับการชาร์จ
• AC สูงสุด 22 kW
• DC Fast Charge สูงสุด 320 kW
โดยการชาร์จเพียง 10 นาที สามารถวิ่งได้ไกลถึง 325 กิโลเมตร


แม้การทดลองขับจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ บนเส้นทางทดสอบบริเวณสนาม 8 สปีด เขาใหญ่ แต่ภาพรวมของ CLA250 Electric ถ่ายทอดบุคลิกได้ชัดเจน

สรุปสั้น ๆ เฟิร์มขึ้นทุกมิติ พวงมาลัยมีน้ำหนักดี ช่วงล่างแน่น การควบคุมเสถียร มั่นใจ อัตราเร่งตอบสนองฉับไว เร้าใจตามสไตล์


รถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียม The all-new electric CLA รุ่นประกอบในประเทศ เตรียมเปิดตัวและประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2569 และถือเป็นหนึ่งในอีวีที่น่าจับตามองที่สุดของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในปีนี้อย่างไม่ต้องสงสัย

















