“คริสเตียน เชลล์” ซีอีโอคนใหม่เบนซ์ เปิดแผน ปี 2569 ลุยรถใหม่ 8 รุ่น ดัน CLA EV” กู้ยอดขาย

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย แถลงผลการดำเนินงานปี 2568 โดยมียอดจดทะเบียนรถยนต์รวมทั้งสิ้น 8,378 คัน ลดลง 8.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ความผันผวนของการค้าโลก และการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดรถยนต์พรีเมียม
แม้ยอดขายรวมจะชะลอตัว แต่โครงสร้างตลาดของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุครถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างชัดเจน โดยรถยนต์ไฟฟ้า 100% มียอดขายเติบโตสูงถึง 110% ขณะที่รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด นำโดย The new E-Class ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ด้วยสัดส่วนกว่า 37% ส่วนรถยนต์ในกลุ่ม Top-End Luxury มียอดขายเติบโต 15% และครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 40% เป็นอันดับ 1 ของเซกเมนต์
ในโอกาสเดียวกัน เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ได้จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยแต่งตั้งนายคริสเตียน เชลล์ เข้ารับตำแหน่งแทนนายมาร์ทิน ชเวงค์ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป
คริสเตียน เชลล์ เปิดเผยว่า การเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้จะเป็นการสานต่อวิสัยทัศน์และรากฐานสำคัญที่มาร์ทิน ชเวงค์ วางไว้ โดยเฉพาะโมเดลธุรกิจ Retail of the Futureซึ่งช่วยยกระดับความโปร่งใสด้านราคา และประสบการณ์ของลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
“ปี 2569 เราจะตอกย้ำประวัติศาสตร์ 140 ปีแห่งนวัตกรรมยานยนต์ และต่อยอดสู่อนาคตด้วยThe all-new electric CLA ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ล้ำสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของเรา พร้อมสร้าง CLA Community เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์กับลูกค้า โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่” คริสเตียน เชลล์ กล่าว
สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทระบุว่าจะเป็นปีแห่งการกลับมาเติบโต โดยเตรียมเปิดตัวรถยนต์ใหม่รวม 8 รุ่น ครอบคลุมทั้งรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปและรถยนต์ไฟฟ้า ไฮไลต์สำคัญคือ The all-new electric CLA รถยนต์ไฟฟ้าประกอบในประเทศ ซึ่งจะเปิดตัวและประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในงานบางกอก มอเตอร์โชว์ 2026 เดือนมีนาคมนี้ และคาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ภายในเดือนพฤษภาคม โดยปัจจุบันมีลูกค้าจองสิทธิ์แล้วกว่า 250 ราย จากการเผยโฉมครั้งแรกในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2025
บริษัทคาดหวังว่า CLA EV จะเป็นโมเดลหลักที่ช่วยผลักดันยอดขายให้กลับมาเติบโตหลังจาก ปี 2568 มียอดจดทะเบียนรถยนต์รวม 8,378 คัน ลดลง 8.8% จากปีก่อนหน้า จากภาวะเศรษฐกิจผันผวนและการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดรถพรีเมียม
นอกจากนี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่เป็นนักสะสมและชื่นชอบรถยนต์คลาสสิกของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ เรามีแผนที่จะสร้างพื้นที่ศูนย์กลางที่จะให้ผู้คนมารวมตัวกันและตอกย้ำให้เห็นถึงคุณค่าที่เหนือกาลเวลาและประวัติศาสตร์ของรถยนต์รุ่นต่างๆผ่านการเปิดตัว Mercedes-Benz Classic Car Center แห่งแรกในทวีปเอเชีย ซึ่งจะมาเป็นแพลตฟอร์มที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์คลาสสิกของเมอร์เซเดส-เบนซ์ มาช่วยตรวจสอบรถยนต์คลาสสิกทุกรุ่น และออกใบรับรองอย่างเป็นทางการให้กับรถยนต์ที่ผ่านมาตรฐานรถยนต์คลาสสิกระดับโลกของเมอร์เซเดส-เบนซ์”
ขณะเดียวกัน นายมาร์ทิน ชเวงค์ ระบุว่า ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับใช้โมเดลธุรกิจ Retail of the Future อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2566 ซึ่งช่วยสร้างความโปร่งใสด้านราคา และทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงรถยนต์จากคลังสินค้าส่วนกลางได้ทั่วประเทศ โดยในปี 2568 เมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงถึง 89.1% จากการสำรวจของ NielsenIQ สูงสุดในกลุ่มรถยนต์ระดับลักชัวรี
ปัจจุบัน เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย มีการเปิดตัวและจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% แล้วรวม 8 รุ่น และจะเพิ่มเป็นรุ่นที่ 9 ภายในปีนี้จากการเปิดตัว The all-new electric CLA ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเป็นรุ่นสำคัญในการผลักดันยอดขายในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ขณะที่ในปี 2569 ยังเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่เพิ่มเติม อาทิ GLC Electric เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดที่เติบโตต่อเนื่อง
ด้านบริการหลังการขาย นายพุทธิ ตุลยธัญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการฝ่ายบริการลูกค้า เปิดเผยว่า ในปี 2568 เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย สามารถคว้าอันดับ 2 ด้านการรักษาฐานลูกค้าในระดับภูมิภาค และได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าเฉลี่ย 4.90 คะแนน โดยในปี 2569 บริษัทเตรียมเดินหน้ายกระดับบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งโปรแกรมขยายการรับประกันรถยนต์สำหรับรถอายุ 6–10 ปี บริการ Mobile Service ที่สามารถให้บริการถึงบ้าน รวมถึงการพัฒนาระบบดิจิทัล XENTRY เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกให้กับลูกค้า
ทั้งนี้ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ระบุว่า แม้ตลาดรถยนต์ไทยในปี 2569 จะยังเผชิญความไม่แน่นอนจากปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ แต่บริษัทมั่นใจว่าการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ 8 รุ่น โดยเฉพาะ The all-new electric CLA จะช่วยผลักดันยอดขายให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้งในปีนี้
การเข้ารับตำแหน่งของ นายคริสเตียน เชลล์ จึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวผู้นำ แต่คือการต่อยอดยุทธศาสตร์เดิม ผสานเกมรุกใหม่ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีไฟฟ้า การตลาด และบริการหลังการขาย
ปี 2569 จึงเป็นอีกหนึ่งปีที่น่าจับตา ว่าเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ภายใต้ผู้นำคนใหม่ จะสามารถพาแบรนด์ “ดาวสามแฉก” กลับมาทวงพื้นที่ในตลาดรถพรีเมียม และเร่งเครื่องสู่ยุคไฟฟ้าได้มากเพียงใด