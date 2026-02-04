ทุบสถิติ! Geely EX2 ผงาดแชมป์ยอดขายรถยนต์อันดับ 1 ที่จีนปี 2568

Geely EX2 รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กขึ้นแท่นแชมป์ยอดขายรถยนต์อันดับ 1 ที่ประเทศจีนปี 2568 หลังทุบสถิติยอดขายสะสมตลอดทั้งปีมากกว่า 4.3 แสนคัน แซงหน้า Tesla Model Y ราวกว่า 1 หมื่นคัน
Geely Geome Xingyuan หรือที่คนไทยคุ้นเคยในชื่อ Geely EX2 สามารถทำยอดจำหน่ายสะสมที่ประเทศจีนตลอดทั้งปี 2568 จำนวนทั้งสิ้นถึง 465,755 คัน แซงหน้าแชมป์เก่าอย่าง Wuling Hongguang Mini EV ที่มียอดขายทั้งสิ้น 435,599 คัน และ Tesla Model Y ที่มีตัวเลขยอดขายทั้งสิ้น 425,337 คัน
ตัวเลขยอดขายดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่งผลให้ Geely EX2 กลายเป็นแชมป์ยอดขายในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกลุ่มรถยนต์สันดาปและไฮบริดประเภทต่างๆ อีกด้วย
ปัจจุบัน Geely Geome Xingyuan (หรือ EX2) ทำตลาดภายใต้ซับแบรนด์ Geome ควบคู่กับ Panda Mini อีก 1 รุ่น โดยเน้นไปที่ราคาจำหน่ายเข้าถึงง่าย เหมาะสำหรับเป็นรถยนต์คันแรก มีราคาจำหน่ายที่จีนอยู่ระหว่าง 68,800 - 98,800 หยวน หรือประมาณ 320,000 - 450,000 บาท
ส่วนประเทศไทยมีการเปิดตัว Geely EX2 มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2568 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยกลุ่มธนบุรี ภายใต้ชื่อ บริษัท ธนบุรีนอยสเติร์น จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์แบรนด์ จีลี่ (GEELY) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย วางจำหน่ายควบคู่ไปกับ Geely EX5 อีกหนึ่งรุ่น
Geely EX2 เวอร์ชันไทยมี 2 รุ่นย่อย คือ รุ่น PRO ราคาทางการ 429,990 บาท และรุ่น MAX ราคาทางการ 459,990 บาท ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 85 กิโลวัตต์ (116 PS) แรงบิดสูงสุด 150 นิวตัน-เมตร ขับเคลื่อนล้อหลัง อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 11.5 วินาที ความเร็วสูงสุด 130 กม./ชม.
ทั้ง 2 รุ่นย่อยติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) ขนาดความจุ 39.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 325 กม. (WLTP) หรือสูงสุด 395 กม. (NEDC) รองรับการชาร์จด่วน DC กำลังสูงสุด 70 กิโลวัตต์ ชาร์จ 30-80% ภายในระยะเวลา 25 นาที