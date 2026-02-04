จีนออกกฎใหม่ บังคับรถทุกคันต้องมีมือจับประตูแบบกลไก เปิดได้แม้ไฟดับหรือเกิดอุบัติเหตุ

จีนยกระดับความปลอดภัยรถยนต์ ออกมาตรฐานใหม่บังคับให้รถนั่งและรถพาณิชย์ขนาดเล็กทุกคันต้องมีมือจับประตูที่ปลดล็อกได้ด้วยกลไก เพื่อให้สามารถเปิดประตูได้ในภาวะฉุกเฉิน แม้ระบบไฟฟ้าล้มเหลวหรือเกิดการชน
จีนได้อนุมัติมาตรฐานความปลอดภัยระดับชาติฉบับใหม่ GB 48001-2026 ว่าด้วยข้อกำหนดของมือจับประตูรถยนต์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2027 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กทุกคัน ต้องติดตั้ง มือจับประตูที่สามารถปลดล็อกได้ด้วยกลไก เพื่อให้สามารถเปิดประตูได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง อุบัติเหตุการชน หรือเหตุการณ์ความร้อนสูงของแบตเตอรี่
มาตรฐานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาความกังวลด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถเปิดประตูรถได้หลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเคยถูกรายงานโดยสื่อยานยนต์หลายแห่ง รวมถึง CarNewsChina
ตามข้อกำหนดใหม่ ประตูทุกบาน (ยกเว้นประตูท้าย) ต้องมีมือจับภายนอกแบบกลไก ติดตั้งในตำแหน่งที่กำหนดบนพื้นผิวประตูหรือกรอบประตู และต้องมีพื้นที่สำหรับการจับใช้งานอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปลดล็อกได้จริงในทุกสถานะฉุกเฉิน
สำหรับรถที่ใช้มือจับประตูแบบไฟฟ้า จะต้องมี กลไกเชื่อมต่ออิสระสำรอง ที่สามารถรับแรงได้ไม่น้อยกว่า 500 นิวตัน (500N) โดยไม่แตกหักหรือหลุดออก และหลังการทดสอบ มือจับยังต้องสามารถเปิดประตูได้ตามปกติ เพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือในกรณีฉุกเฉิน
ขณะเดียวกัน มือจับประตูด้านในก็ถูกกำหนดมาตรฐานด้านความแข็งแรงเช่นกัน โดยประตูข้างแต่ละบานต้องมีมือจับแบบกลไกอย่างน้อยหนึ่งจุด และต้องสามารถเปิดประตูได้อย่างอิสระ มาตรฐานยังกำหนดตำแหน่งการติดตั้งที่ชัดเจน ต้องมองเห็นได้จากตำแหน่งผู้โดยสาร อยู่ภายในระยะไม่เกิน 300 มิลลิเมตรจากขอบประตู และจัดแนวสัมพันธ์กับตำแหน่งที่นั่ง
นอกจากนี้ มือจับด้านในต้องมี สัญลักษณ์หรือกราฟิกถาวร ขนาดอย่างน้อย 100 × 70 มิลลิเมตร พร้อมคำแนะนำการใช้งานเป็นภาษาจีนหรือรูปภาพ โดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถใช้งานได้ทันทีในภาวะตื่นตระหนก
ด้านความแข็งแรงเชิงเทคนิค มาตรฐานระบุว่า
-มือจับแบบหมุน ต้องทนแรงได้อย่างน้อย 300N
-มือจับแบบปุ่มกด ต้องทนแรงได้อย่างน้อย 500N
โดยห้ามเกิดความเสียหายทางโครงสร้าง และต้องยังสามารถเปิดประตูได้หลังการทดสอบ
การบังคับใช้มาตรฐานจะเป็นแบบ ค่อยเป็นค่อยไป โดยรถรุ่นใหม่ที่ยื่นขออนุมัติประเภท จะต้องเริ่มปฏิบัติตามข้อกำหนดส่วนใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2025 และครบถ้วนทั้งหมดภายใน 13 เดือน ขณะที่รถที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2027 หลังช่วงเปลี่ยนผ่าน 25 เดือน
มาตรฐาน GB 48001-2026 ถือเป็นกรอบกลางสำคัญสำหรับผู้ผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์ เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบกลไก ความปลอดภัย และการใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉินของรถยนต์ในจีนอย่างเป็นรูปธรรม
ที่มา: CarNewsChina