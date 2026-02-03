ยามาฮ่าตั้งเป้ายอดขาย 2.9 แสนคัน หลังปี 2568 โต 3.4% พร้อมแผนเปิดตัวรถ 5 รุ่น

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยปี 2568 มียอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ 1.73 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 1.6% จากปีก่อนหน้า สะท้อนการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของกำลังซื้อภายในประเทศ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังเผชิญแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนและความเข้มงวดของสินเชื่อ
ในส่วนของยามาฮ่า มียอดขายรวมอยู่ที่ 2.4 แสนคัน เพิ่มขึ้น 3.4% จากปีก่อน สูงกว่าการเติบโตของตลาดรวม โดยมีรถจักรยานยนต์กลุ่มออโตเมติกเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก นำโดย YAMAHA Grand Filano Hybrid ซึ่งมียอดขาย 1.17 แสนคัน และ Yamaha Fazzio Hybrid มียอดขาย 3.5 หมื่นคัน ขณะที่ตลอดปี 2568 บริษัทจัดกิจกรรมร่วมกับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศมากกว่า 6,700 ครั้ง เพื่อกระตุ้นยอดขายในระดับภูมิภาค
สำหรับปี 2569 บริษัทประเมินว่าตลาดรถจักรยานยนต์ไทยจะมียอดขายรวมประมาณ 1.74 ล้านคัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน โดยยามาฮ่าตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 2.9 แสนคัน หรือเพิ่มขึ้นราว 20% จากปี 2568 จากแผนเปิดตัวรถจักรยานยนต์ใหม่จำนวน 5 รุ่น และการขยายพอร์ตสินค้าในกลุ่มออโตเมติก ซึ่งยังคงเป็นเซ็กเมนต์หลักของตลาด
ปีนี้ยามาฮ่าวาง Growth Strategy ผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่ การสร้างตลาดใหม่ ,การขยายฐานลูกค้าใหม่ และการรักษาฐานลูกค้าเดิม ควบคู่แคมเปญ “FEEL THE UNIQUE EXPERIENCE…สุดทุกทางต่างทุกฟีล”
กลุ่มออโตเมติกแฟชั่น (≤125 ซีซี)
ยามาฮ่าตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งตลาด Grand Filano Hybrid เป็น 30% ในทุกพื้นที่ พร้อมเสริมทัพ FAZZIO Hybrid Lite ราคา 49,900 บาท เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและขยายฐานลูกค้าในตลาดแมส
กลุ่มไลฟ์สไตล์ & แฟชั่นเฉพาะทาง
YAMAHA PG-1 รถแนว Outdoor Fashion หนึ่งเดียวในช่วงราคา 50,000–60,000 บาท ถูกวางเป็นตัวสร้างตลาดใหม่ ผ่านกิจกรรมและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย
กลุ่มสปอร์ตออโตเมติก & พรีเมียม
ยามาฮ่าเดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์สปอร์ตผ่าน AEROX155 ชูเทคโนโลยี VVA / TCS / ABS และกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต NMAX Tech MAX ที่มาพร้อมระบบ YECVT ลิขสิทธิ์เฉพาะของยามาฮ่า พร้อมเปิดตัว XMAX Tech MAX และลายลิมิเต็ดเอดิชันฉลอง 25 ปี MAX Series เสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มพรีเมียม ดันบริการ–ดิจิทัล–มอเตอร์สปอร์ต เสริมภาพลักษณ์
ยามาฮ่ายังยกระดับบริการภายใต้แนวคิด 3S (Sales, Service, Spare Parts) ควบคู่การเปิดตัวน้ำมันเครื่อง YAMALUBE โฉมใหม่ และการอัปเกรดแอปพลิเคชันจาก Y-Connect เป็น Y-ON เพื่อรองรับประสบการณ์ลูกค้าในอนาคต
ขณะเดียวกัน การปรับทัพใหญ่ในศึก MotoGP ฤดูกาล 2026 ด้วยรถแข่งเครื่องยนต์ V4 และนักบิดระดับโลก ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการเสริมภาพลักษณ์แบรนด์และเชื่อมโยงมอเตอร์สปอร์ตสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
ปัจจัยสนับสนุนตลาดในปี 2569 มาจากการคาดการณ์อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ระดับ 1.2–2.2% การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การกลับมาลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐหลังการจัดตั้งรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ตลาดยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ความไม่แน่นอนด้านการค้า และระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้บริโภค