ยามาฮ่าตั้งเป้ายอดขาย 2.9 แสนคัน หลังปี 2568 โต 3.4% พร้อมแผนเปิดตัวรถ 5 รุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยปี 2568 มียอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ 1.73 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 1.6% จากปีก่อนหน้า สะท้อนการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของกำลังซื้อภายในประเทศ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังเผชิญแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนและความเข้มงวดของสินเชื่อ

ในส่วนของยามาฮ่า มียอดขายรวมอยู่ที่ 2.4 แสนคัน เพิ่มขึ้น 3.4% จากปีก่อน สูงกว่าการเติบโตของตลาดรวม โดยมีรถจักรยานยนต์กลุ่มออโตเมติกเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก นำโดย YAMAHA Grand Filano Hybrid ซึ่งมียอดขาย 1.17 แสนคัน และ Yamaha Fazzio Hybrid มียอดขาย 3.5 หมื่นคัน ขณะที่ตลอดปี 2568 บริษัทจัดกิจกรรมร่วมกับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศมากกว่า 6,700 ครั้ง เพื่อกระตุ้นยอดขายในระดับภูมิภาค

พงศธร เอื้อมงคลชัย
สำหรับปี 2569 บริษัทประเมินว่าตลาดรถจักรยานยนต์ไทยจะมียอดขายรวมประมาณ 1.74 ล้านคัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน โดยยามาฮ่าตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 2.9 แสนคัน หรือเพิ่มขึ้นราว 20% จากปี 2568 จากแผนเปิดตัวรถจักรยานยนต์ใหม่จำนวน 5 รุ่น และการขยายพอร์ตสินค้าในกลุ่มออโตเมติก ซึ่งยังคงเป็นเซ็กเมนต์หลักของตลาด

ปีนี้ยามาฮ่าวาง Growth Strategy ผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่ การสร้างตลาดใหม่ ,การขยายฐานลูกค้าใหม่ และการรักษาฐานลูกค้าเดิม ควบคู่แคมเปญ “FEEL THE UNIQUE EXPERIENCE…สุดทุกทางต่างทุกฟีล”


กลุ่มออโตเมติกแฟชั่น (≤125 ซีซี)

ยามาฮ่าตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งตลาด Grand Filano Hybrid เป็น 30% ในทุกพื้นที่ พร้อมเสริมทัพ FAZZIO Hybrid Lite ราคา 49,900 บาท เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและขยายฐานลูกค้าในตลาดแมส

กลุ่มไลฟ์สไตล์ & แฟชั่นเฉพาะทาง

YAMAHA PG-1 รถแนว Outdoor Fashion หนึ่งเดียวในช่วงราคา 50,000–60,000 บาท ถูกวางเป็นตัวสร้างตลาดใหม่ ผ่านกิจกรรมและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย


กลุ่มสปอร์ตออโตเมติก & พรีเมียม

ยามาฮ่าเดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์สปอร์ตผ่าน AEROX155 ชูเทคโนโลยี VVA / TCS / ABS และกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต NMAX Tech MAX ที่มาพร้อมระบบ YECVT ลิขสิทธิ์เฉพาะของยามาฮ่า พร้อมเปิดตัว XMAX Tech MAX และลายลิมิเต็ดเอดิชันฉลอง 25 ปี MAX Series เสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มพรีเมียม ดันบริการ–ดิจิทัล–มอเตอร์สปอร์ต เสริมภาพลักษณ์

อุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า และการตลาด
ยามาฮ่ายังยกระดับบริการภายใต้แนวคิด 3S (Sales, Service, Spare Parts) ควบคู่การเปิดตัวน้ำมันเครื่อง YAMALUBE โฉมใหม่ และการอัปเกรดแอปพลิเคชันจาก Y-Connect เป็น Y-ON เพื่อรองรับประสบการณ์ลูกค้าในอนาคต

ขณะเดียวกัน การปรับทัพใหญ่ในศึก MotoGP ฤดูกาล 2026 ด้วยรถแข่งเครื่องยนต์ V4 และนักบิดระดับโลก ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการเสริมภาพลักษณ์แบรนด์และเชื่อมโยงมอเตอร์สปอร์ตสู่ตลาดเชิงพาณิชย์


ปัจจัยสนับสนุนตลาดในปี 2569 มาจากการคาดการณ์อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ระดับ 1.2–2.2% การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การกลับมาลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐหลังการจัดตั้งรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ตลาดยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ความไม่แน่นอนด้านการค้า และระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้บริโภค







พงศธร เอื้อมงคลชัย
