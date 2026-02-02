ฮอนด้า ตรึงราคารถทุกโมเดล รับภาษีใหม่ พร้อมอัดแคมเปญแรงถึง 6 เม.ย. นี้

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจุดยืนชัดเจนในการดูแลผู้บริโภค ท่ามกลางการปรับโครงสร้าง ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ประจำปี 2569 ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนทางภาษีของรถยนต์หลายเซกเมนต์ปรับตัวสูงขึ้น โดยฮอนด้ายืนยัน ไม่ปรับขึ้นราคารถยนต์ทุกรุ่น คงราคาเดิมจนถึงวันที่ 6 เมษายน 2569
พร้อมกันนี้ ฮอนด้ายังเปิดตัวแคมเปญพิเศษ “Honda โปรตะลึง ตรึงราคา! พลัสเพิ่มความคุ้มแบบจึ้งใจ” เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเป็นเจ้าของรถยนต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยข้อเสนอจัดเต็ม ทั้ง สิทธิประโยชน์สูงสุด 85,000 บาท* ทางเลือก ดอกเบี้ย 0% หรือผ่อนสบายเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท นานสูงสุด 84 เดือน*
แคมเปญดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์ฮอนด้า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2569 และรับรถภายในวันที่ 10 เมษายน 2569 ตอกย้ำความตั้งใจของฮอนด้าในการมอบความคุ้มค่าและความมั่นใจให้กับผู้บริโภค แม้ในช่วงที่ต้นทุนอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้น
การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่สำหรับรถยนต์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป เป็นการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ที่จะพิจารณาสัดส่วนการจัดเก็บภาษี โดยพิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) การส่งเสริมการผลิตและการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความปลอดภัยของตัวรถยนต์ การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ในครั้งนี้ ส่งผลต่อต้นทุนทางภาษีที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์ในหลายเซกเมนต์
-สำหรับรถยนต์รุ่นที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ไม่เกิน 100 กรัม/กม.
จากเดิมในปี 2568 จัดเก็บภาษีที่ 4% ในปี 2569 จัดเก็บภาษีที่ 6% (เพิ่มขึ้น 2%) สำหรับรถไฮบริด (HEV)
-สำหรับรถยนต์รุ่นที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) 100 กรัม/กม.
จากเดิมในปี 2568 จัดเก็บภาษีที่ 12% ในปี 2569 จัดเก็บภาษีที่ 13% (เพิ่มขึ้น 1%) สำหรับรถยนต์สันดาปภายใน (ICE)
-สำหรับรถยนต์รุ่นที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ตั้งแต่ 101 กรัม/กม. ถึง 120 กรัม/กม.
จากเดิมในปี 2568 จัดเก็บภาษีที่ 8% ในปี 2569 จัดเก็บภาษีที่ 9% (เพิ่มขึ้น 1%) สำหรับรถไฮบริด (HEV)
-สำหรับรถยนต์รุ่นที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ตั้งแต่ 121 กรัม/กม. ถึง 150 กรัม/กม.
จากเดิมในปี 2568 จัดเก็บภาษีที่ 8% ในปี 2569 จัดเก็บภาษีที่ 14% (เพิ่มขึ้น 6%) สำหรับรถไฮบริด (HEV)
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่สำหรับรถยนต์ปี 2569 และราคาขายรถยนต์ฮอนด้าถึงวันที่ 6 เม.ย. 2569
ฮอนด้านำเสนอไลน์อัป Honda e:HEV – The EXCITING Hybrid พร้อมมอบประสบการณ์ความแรงเร้าใจควบคู่ไปกับความนุ่มนวลอย่างเหนือความคาดหมาย และประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยฮอนด้ายืนยันคงราคาขายเดิมถึงวันที่ 6 เมษายน 2569
เพิ่มความคุ้มค่ายิ่งขึ้น ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ “Honda โปรตะลึง ตรึงราคา! พลัสเพิ่มความคุ้มแบบจึ้งใจ” จัดเต็มสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสูงสุด 85,000 บาท* ดอกเบี้ย 0% หรือผ่อนสบายเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท นานสูงสุด 84 เดือน*
ไฮไลต์ข้อเสนอสำหรับ Honda City และ Honda City Hatchback รุ่น TURBO ราคาเริ่มต้นเพียง
599,000 บาท
-ใหม่! สำหรับรุ่น TURBO มาพร้อมทางเลือก
o รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่า 85,000 บาท* ฟรีประกันภัย 1 ปี พร้อมฮอนด้า อัลติเมท แคร์
o หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0%* พร้อมรับ Honda Exclusive Care 5 ปีมูลค่าสูงสุด
69,000 บาท**
-โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์ พลัส (Double Smile Plus) ผ่อนเบา ดาวน์สบาย เลือกผ่อนได้ ตามสไตล์ที่คุณชอบ
o สำหรับ Honda City Hatchback (เกรด S+) ฮอนด้าช่วยผ่อน 7 ปี รวมมูลค่าสูงสุด 105,204 บาท*
o ผ่อนเบาเริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,500 บาท* หรือเลือก ดาวน์ต่ำเพียง 10%*
o ฟรีประกันภัย 1 ปี* และฮอนด้า อัลติเมทแคร์
-รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมรวมมูลค่า 30,000 บาท
o สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง ๆ รวมถึง นักเรียนนักศึกษาจบใหม่ ฯลฯ ที่มีอายุไม่เกิน 27 ปี รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่า 10,000 บาท*
o Happy Trade-in รับสิทธิพิเศษมูลค่า 15,000 บาท เมื่อนำรถยนต์คันเดิมมาขายและออกรถยนต์ฮอนด้ารถยนต์ Honda City หรือ Honda City Hatchback คันใหม่*
o สำหรับเจ้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 5,000 บาท*
ไฮไลต์ข้อเสนอสำหรับ Honda City e:HEV และ City Hatchback e:HEV ราคาเริ่มต้น 729,000 บาท
-ใหม่! สำหรับรุ่น e:HEV มาพร้อมทางเลือก
o รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่า 65,000 บาท* ฟรีประกันภัย 1 ปี พร้อมฮอนด้า อัลติเมท แคร์
o หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0%* พร้อมรับ Honda Exclusive Care 5 ปีมูลค่าสูงสุด
145,000 บาท**
-โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์ พลัส (Double Smile Plus) ผ่อนเบา ดาวน์สบาย เลือกผ่อนได้ ตามสไตล์ที่คุณชอบ
o สำหรับ Honda City e:HEV (เกรด e:HEV SV) ฮอนด้าช่วยผ่อน 7 ปี รวมมูลค่าสูงสุด
67,716 บาท*
o ผ่อนเบาเริ่มต้นเพียงเดือนละ 4,800 บาท* หรือเลือก ดาวน์ต่ำเพียง 10%*
o ฟรีประกันภัย 1 ปี* และฮอนด้า อัลติเมทแคร์
o รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง*
-รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมรวมมูลค่า 30,000 บาท
o สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง ๆ รับสิทธิรวมถึง นักเรียนนักศึกษาจบใหม่ ฯลฯ ที่มีอายุไม่เกิน 27 ปี พิเศษเพิ่มเติมมูลค่า 10,000 บาท*
o Happy Trade-in รับสิทธิพิเศษมูลค่า 15,000 บาท เมื่อนำรถยนต์คันเดิมมาขายและออกรถยนต์ฮอนด้ารถยนต์ Honda City e:HEV และ City Hatchback e:HEV คันใหม่*
o สำหรับเจ้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 5,000 บาท*
ไฮไลต์ข้อเสนอสำหรับ Honda Civic e:HEV ราคาเริ่มต้นเพียง 1,099,000 บาท
สปอร์ตซีดานขวัญใจวัยรุ่น ดีไซน์สปอร์ตเท่ ขับมันส์เหลือล้น เร่งแรงเร้าใจ ประหยัดน้ำมันเหลือ ๆ พร้อมฟังก์ชันการใช้งานและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกอันล้ำสมัยครบครัน ซึ่งมาพร้อมข้อเสนอพิเศษ ดังนี้
-สำหรับ Honda Civic e:HEV มาพร้อมทางเลือก
o รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่า 60,000 บาท* ฟรีประกันภัย 1 ปี พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%
o หรือเลือกรับ ดอกเบี้ย 0% พร้อมรับ Honda Exclusive Care 5 ปี มูลค่าสูงสุด 173,000 บาท**
-โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์ พลัส (Double Smile Plus) ผ่อนเบา ดาวน์สบาย เลือกผ่อนได้ ตามสไตล์ที่คุณชอบ
o ฮอนด้าช่วยผ่อน 7 ปี รวมมูลค่าสูงสุด 84,000 บาท*
o ผ่อนเบาเริ่มต้นเพียงเดือนละ 9,527 บาท* หรือเลือก ดาวน์ต่ำเพียง 10%*
o ฟรีประกันภัย 1 ปี* และฮอนด้า อัลติเมทแคร์
o รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง*
- เพิ่มเติม! Happy Trade-in สำหรับ Honda Civic e:HEV เมื่อนำรถยนต์คันเดิมมาขายและออกรถยนต์ Honda Civic e:HEV คันใหม่ที่โชว์รูมฮอนด้า รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่า 20,000 บาท*
ไฮไลต์ข้อเสนอสำหรับ New Honda HR-V e:HEV ราคาเริ่มต้นเพียง 949,000 บาท
ไฮบริด SUV ยอดนิยม สปอร์ตพรีเมียมลงตัว สะดวกสบาย ขับง่าย ลุยได้ทุกเส้นทาง รองรับทุกการใช้งานสไตล์อเนกประสงค์ อีกทั้งประหยัดน้ำมันเกินคาด ซึ่งมาพร้อมข้อเสนอพิเศษ ดังนี้
-สำหรับ New Honda HR-V e:HEV มาพร้อมทางเลือก
o รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่า 60,000 บาท* ฟรีประกันภัย 1 ปี พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%
o หรือเลือกรับ ดอกเบี้ย 0% พร้อมรับ Honda Exclusive Care 5 ปี มูลค่าสูงสุด 154,000 บาท**
-โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์ พลัส (Double Smile Plus) ผ่อนเบา ดาวน์สบาย เลือกผ่อนได้ ตามสไตล์ที่คุณชอบ
o ฮอนด้าช่วยผ่อน 7 ปี รวมมูลค่าสูงสุด 84,000 บาท*
o ผ่อนเบาเริ่มต้นเพียงเดือนละ 8,090 บาท* หรือเลือก ดาวน์ต่ำเพียง 10%*
o ฟรีประกันภัย 1 ปี* และฮอนด้า อัลติเมทแคร์
o รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง*
-เพิ่มเติม! Happy Trade-in สำหรับ New Honda HR-V e:HEV เมื่อนำรถยนต์คันเดิมมาขายและออกรถยนต์ New Honda HR-V e:HEV คันใหม่ที่โชว์รูมฮอนด้า รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่า 20,000 บาท*
ไฮไลต์ข้อเสนอสำหรับ New Honda Accord e:HEV ราคาเริ่มต้น 1,479,000 บาท
รถซีดานครอบครัว พรีเมียม ห้องโดยสารกว้างขวาง มอบประสบการณ์ความสะดวกสบายเหนือระดับ พร้อมหลากหลายเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกอันล้ำสมัยและเทคโนโลยีการขับขี่อื่น ๆ ที่ครบครัน ซึ่งมาพร้อมข้อเสนอพิเศษ ดังนี้
-สำหรับเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและครอบครัว (Honda Loyalty) เลือกรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ดังนี้
o ดอกเบี้ยพิเศษ 0.84%* ฟรีประกันภัย 1 ปี เมื่อออกรถยนต์ New Honda Accord e:HEV
o หรือเลือกรับดอกเบี้ย 1.84%* พร้อมแพ็กเกจ Honda Exclusive Care 5 ปี**
-สำหรับลูกค้าทั่วไป เลือกรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ดังนี้
o ดอกเบี้ย 0.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี*
o หรือเลือกรับดอกเบี้ย 1.99% พร้อมแพ็กเกจ Honda Exclusive Care 5 ปี มูลค่าสูงสุด 204,000 บาท**
-โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์ พลัส (Double Smile Plus) ผ่อนเบา ดาวน์สบาย เลือกผ่อนได้ ตามสไตล์ที่คุณชอบ
o ค่างวดเริ่มต้นเพียง 15,346 บาท* หรือ เลือกดาวน์ต่ำเพียง 10%*
o ฟรีประกันภัย 1 ปี*
o รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง*
-เพิ่มเติม! Happy Trade-in สำหรับ New Honda Accord e:HEV เมื่อนำรถยนต์คันเดิมมาขายและออกรถยนต์ New Honda Accord e:HEV ที่โชว์รูมฮอนด้า รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่า 40,000 บาท*
ไฮไลต์ข้อเสนอสำหรับ New Honda CR-V e:HEV ราคาเริ่มต้น 1,399,000 บาท
New Honda CR-V e:HEV ที่มาพร้อมการปรับไลน์อัปเป็นฟูลไฮบริด e:HEV ในทุกรุ่นย่อย ให้ลูกค้าได้สัมผัสกับ SUV ไฮบริดสำหรับครอบครัวที่ครบและคุ้มค่าในราคาที่เข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น
-สำหรับเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและครอบครัว (Honda Loyalty) เลือกรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ดังนี้
o ดอกเบี้ยพิเศษ 0.69%* ฟรีประกันภัย 1 ปี เมื่อออกรถยนต์ New Honda CR-V e:HEV
o หรือเลือกรับดอกเบี้ย 1.69%* พร้อมแพ็กเกจ Honda Exclusive Care 5 ปี** มูลค่าสูงสุด 204,000 บาท**
-สำหรับลูกค้าทั่วไป เลือกรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ดังนี้
o ดอกเบี้ย 0.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี*
o หรือเลือกรับดอกเบี้ย 1.99% พร้อมแพ็กเกจ Honda Exclusive Care 5 ปี มูลค่าสูงสุด 204,000 บาท**
-โปรแกรม ดับเบิ้ล สไมล์ พลัส (Double Smile Plus) ผ่อนเบา ดาวน์สบาย เลือกผ่อนได้ ตามสไตล์ที่คุณชอบ
o ค่างวดเริ่มต้นเพียง 14,516 บาท* หรือ เลือกดาวน์ต่ำเพียง 10%*
o พร้อม ฮอนด้า อัลติเมท แคร์
o รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง*