ซูซูกิ เดินเกมรุกปี 2569 เปิดตัว XL7 BLACK EDITION เสริมลุคดุดัน ราคาเริ่ม 835,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้ารุกตลาดรถยนต์ปี 2569 ด้วยการแนะนำ SUZUKI XL7 BLACK EDITION รถยนต์อเนกประสงค์สไตล์ Multi-Dynamic Crossover ที่มาพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ เน้นความดุดัน ทันสมัย และแตกต่างจากรุ่นมาตรฐาน ด้วยชุดตกแต่งโทนสีดำรอบคัน


XL7 BLACK EDITION ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมความสปอร์ตและความเข้มขรึมในทุกมุมมอง ไม่ว่าจะเป็น ไฟหน้า LED และ Daytime Running Light ตกแต่งสีดำ, กระจังหน้าสีดำ, ชุดตกแต่งกันชนหน้า–หลัง และ สเกิร์ตข้างสีดำ ที่ช่วยเพิ่มมิติให้ตัวรถดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้น


ความโดดเด่นยังรวมถึง ล้ออัลลอยสีดำ, มือจับประตูสีดำ, ไฟท้าย LED แบบ Light Guides ตกแต่งสีดำ พร้อมวัสดุตกแต่งประตูท้ายที่เชื่อมไฟท้ายทั้งสองฝั่งให้ดูต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียว เสริมความสะดุดตาในยามค่ำคืน ขณะที่ ราวหลังคาสีดำ ช่วยเพิ่มทั้งความสวยงามและฟังก์ชันการใช้งานสำหรับทุกการเดินทาง


SUZUKI XL7 BLACK EDITION วางจำหน่ายในราคาเริ่มต้น 835,000 บาท ตอกย้ำจุดยืนของซูซูกิในการนำเสนอรถยนต์อเนกประสงค์ที่มีดีไซน์โดดเด่น คุ้มค่า และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งานที่หลากหลาย

สไตล์ SUZUKI XL7 BLACK EDITION ตอกย้ำความเป็นรถ Multi-Dynamic Crossover ด้วยห้องโดยสารที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายรองรับผู้โดยสารด้วยเบาะนั่ง 3 แถว 7 ที่นั่ง โดยเบาะนั่งแถวที่ 2 สามารถแยกพับอิสระแบบ 60:40 และปรับเลื่อนเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้อย่างคล่องตัว ส่วนเบาะนั่งแถวที่ 3 พับอิสระแบบ 50:50 ซึ่งเมื่อพับเบาะทั้งสองแถวราบกับพื้น จะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้สูงสุดถึง 803 ลิตร


ภายในห้องโดยสาร มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ด้วยมาตรวัดพร้อมจอ LCD แสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบครัน ทั้ง Driving G-Force และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง มอบความบันเทิงผ่านหน้าจอระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว รองรับทุกการเชื่อมต่ออย่างไร้ขีดจำกัด สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรง D-Shape พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและสั่งการโทรศัพท์ รวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย


เทคโนโลยีSmart Hybrid Vehicle จากซูซูกิ(SHVS)ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.5 ลิตร ผสานการทำงานกับเทคโนโลยีSmart Hybrid Vehicle โดยมีระบบISG (Integrated Starter Generator) เข้ามาช่วยเสริมแรงบิดในช่วงออกตัวและเร่งแซงทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งถูกติดตั้งในตำแหน่งสูงเพื่อความปลอดภัยเมื่อขับขี่ในสภาพถนนที่มีน้ำท่วมขังเทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มกำลังการทำงานของเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่คุ้มค่า SUZUKI XL7BLACK EDITION มาพร้อมระบบความปลอดภัยครบครัน
อาทิ ระบบเบรกABS/EBD/BA, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว, ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน, และกล้องมองภาพขณะถอยจอดพร้อมเซนเซอร์กะระยะ นอกจากความปลอดภัยที่วางใจได้แล้ว ซูซูกิยังให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาที่ง่ายและค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล 


การแนะนำ SUZUKI XL7 BLACK EDITION ในครั้งนี้ ซูซูกิ คาดว่าจะเข้ามาเพิ่มตัวเลขยอดขายให้เติบโตขึ้นมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน”



