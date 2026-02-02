xs
Genesis เผยโฉม ‘X Skorpio’ ขุมพลัง V8 1,100 แรงม้า กลางทะเลทรายยูเออี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เจเนซิส (Genesis) แบรนด์รถยนต์หรูในเครือฮุนได สร้างความฮือฮาในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกด้วยการเปิดตัว X Skorpio Concept รถต้นแบบสายลุยเต็มรูปแบบรุ่นแรกของแบรนด์ ณ กลางทะเลทรายรุ๊บบ์ อัล คาลี (Rub’ al Khali) ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมประกาศทิศทางกลยุทธ์รถต้นแบบใหม่ไปสู่ไลฟ์สไตล์แบบเอ็กซ์ตรีม


X Skorpio Concept ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แรงบันดาลใจจากสรีระของ "แมงป่องดำ" (Black Scorpion) สะท้อนผ่านงานดีไซน์ที่เน้นเส้นสายโค้งมนแต่แฝงด้วยความดุดัน ตัวถังภายนอกใช้โครงสร้างแบบ Tubular Frame เสริมความแข็งแกร่งด้วย Roll Cage และการใช้วัสดุผสมผสานระหว่างไฟเบอร์กลาส คาร์บอนไฟเบอร์ และเคฟลาร์ เพื่อความทนทานแต่มีน้ำหนักเบา โดยมีเอกลักษณ์ไฟหน้า-หลังแบบ Two-Line ที่เป็นดีเอ็นเอของแบรนด์สอดแทรกอยู่อย่างลงตัว

ลุค ดอนเคอร์โวลเก้ (Luc Donckerwolke) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ของเจเนซิส ระบุว่าโครงการนี้เป็นการหยิบยืมเทคโนโลยีจากวงการแข่งรถออฟโรดมารวมเข้ากับความหรูหรา เพื่อพิสูจน์ว่าแบรนด์สามารถเข้าถึงอารมณ์การขับขี่ที่ตื่นเต้นเร้าใจในเซกเมนต์ใหม่ๆ ได้


ภายในห้องโดยสารมีการปรับปรุงให้ต่างจากรถแข่งทั่วไป ด้วยการใช้วัสดุหนังกลับ (Suede) เกรดพรีเมียม ตัดเย็บด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ และการจัดวางอุปกรณ์ที่เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลาง เช่น หน้าจอเลื่อนตำแหน่งได้ระหว่างโหมดขับขี่คนเดียวหรือมีผู้ช่วยนำทาง

X Skorpio มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ V8 ให้กำลังสูงสุดถึง 1,115 แรงม้า (PS) แรงบิดมหาศาลที่ 117.6 กิโลกรัม-เมตร ส่งกำลังผ่านล้อ Beadlock ขนาด 18 นิ้ว รัดด้วยยางออฟโรดขนาดใหญ่ถึง 40 นิ้ว ติดตั้งชุดเบรก Brembo Motorsport และระบบช่วงล่างที่ได้รับการปรับแต่งให้มีระยะเคลียร์ใต้ท้องรถสูงเป็นพิเศษ รองรับการกระโดดเนินทรายและความเร็วสูงในภูมิประเทศที่ทุรกันดาร


นอกจากการเปิดตัว X Skorpio แล้วนั้น เจเนซิสยังได้จัดแสดงโมเดลออฟโรดรุ่นอื่นๆ อาทิ GV60 และ GV70 Outdoors Concept รวมถึง GV80 Desert Edition เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ที่มุ่งเน้นความเป็นรถยนต์เพื่อไลฟ์สไตล์มากขึ้น การเลือกเปิดตัวในตะวันออกกลางครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการเล็งเป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าฐานะดีที่ชื่นชอบการผจญภัย ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีอิทธิพลต่อทิศทางการออกแบบรถยนต์หรูในทศวรรษหน้าอีกด้วย













