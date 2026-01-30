xs
ฮุนไดประกาศทิศทางธุรกิจปี 2569 เร่งรุกเอเชีย–อาเซียน ไทยเป้า 3,000 คัน โรงงานเปิดQ2

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยทิศทางและแผนธุรกิจในงาน Hyundai National Dealer Conference 2026 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสื่อสารยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญกับเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมฉายภาพแผนธุรกิจระยะกลางและระยะยาวของบริษัท ฮุนได มอเตอร์ ในช่วงปี 2568–2573 โดยมุ่งเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันระดับโลก ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์

ในปี 2568 ฮุนไดมียอดขายรวมทั่วโลกประมาณ 4.2 ล้านคัน โดยตลาดเอเชียแปซิฟิกมียอดขายราว 220,000 คัน คิดเป็น 5% ของยอดขายรวมทั่วโลก ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน


ตั้งเป้าโลกปี 2573 ที่ 5.6 ล้านคัน ดัน xEV เป็นหัวใจการเติบโต
สำหรับเป้าหมายระยะยาว ฮุนไดตั้งเป้ายอดขายทั่วโลกในปี 2573 ที่ 5.6 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 33% จากปี 2568 พร้อมขยับสัดส่วนยอดขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก 5% เป็น 8% หรือคิดเป็นประมาณ 380,000 คัน
โดยคาดว่ายอดขายในภูมิภาคนี้จะมาจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ (xEV) ถึง 52% ขณะที่รถยนต์เครื่องยนต์สันดาป (ICE) จะอยู่ที่ 48% สะท้อนทิศทางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทางเลือกอย่างชัดเจน


ชูกลยุทธ์ Localization ดัน xEV–SUV และ SDV สู่ตลาดโลก
ฮุนไดเดินหน้ากลยุทธ์ Localization หรือการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมเพิ่มสัดส่วนรถยนต์ xEV และ SUV ในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะตลาดนอกสหรัฐฯ ยุโรป และเกาหลีใต้ ซึ่งคาดว่ารถยนต์ไฮบริด (HEV) จะมีการเติบโตอย่างโดดเด่น
อีกหนึ่งแกนสำคัญคือการพัฒนา Software-Defined Vehicles (SDV) ผ่านการลงทุนด้านซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และการประยุกต์ใช้ AI รวมถึงระบบขับขี่อัตโนมัติ เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานและสร้างความแตกต่างในระยะยาว


ตลาดไทยปี 2569 ตั้งเป้า 3,000 คัน เปิดไลน์อัปครบ ICE–Hybrid–EV
สำหรับประเทศไทยในปี 2569 ฮุนไดตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 3,000 คัน พร้อมเดินหน้าเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกระบบขับเคลื่อน ทั้ง ICE, Hybrid และ EV เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มรถพลังงานสะอาด ควบคู่กับการรักษาความต้องการในกลุ่มเครื่องยนต์สันดาป

โดยตั้งเป้าสัดส่วนยอดขายเป็น ICE 40%, HEV 44% และ EV 16% ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่จะเปิดตัวในปีนี้ จะเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศไทย ตอกย้ำความพร้อมของโรงงานประกอบ ซึ่งมีกำหนดเดินสายการผลิตในช่วงปลายไตรมาส 2 ของปีนี้


เดินหน้าเสริมแบรนด์ผ่าน Sports Marketing ระดับอาเซียน–โลก
หนึ่งในไฮไลต์ของแผนปี 2569 คือกลยุทธ์ Sports Marketing โดยเลือก “ฟุตบอล” เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างการรับรู้แบรนด์ ผ่านการสนับสนุนการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลก ทั้ง AFF HYUNDAI Cup และ FIFA World Cup เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์และแพชชันของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ขยายดีลเลอร์–ยกระดับบริการหลังการขาย ปูรากฐานเติบโตระยะยาว
ฮุนไดยังเดินหน้าขยายและยกระดับเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ศักยภาพทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานโชว์รูม คุณภาพบริการ และประสบการณ์ลูกค้า พร้อมยกระดับบริการหลังการขาย ทั้งด้านศูนย์บริการ อะไหล่ และการพัฒนาบุคลากร


นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดกิจกรรม Service Outreach Activity กว่า 60 ครั้ง ครอบคลุมกว่า 30 จังหวัด เพื่อขยายการเข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ที่ยังไม่มีศูนย์บริการ ตอกย้ำแนวคิด “ใกล้หรือไกล ฮุนไดพร้อมดูแล” และเสริมความเชื่อมั่นในแบรนด์ระยะยาว

