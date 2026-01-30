ตลาดรถยนต์ปี 2568 ฟื้นตัว โตโยต้ายังแกร่ง ครองเบอร์หนึ่งทุกเซกเมนต์ เดินหน้าเป้า 2.43 แสนคัน รับศึกแข่งขันปี 2569

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี 2568 ขยับฟื้น ยอดขายรวมแตะ 621,166 คัน โตโยต้ายังรักษาความเป็นผู้นำตลาด ครองอันดับ 1 ครบ 7 ตลาดหลัก ตั้งเป้าเพิ่มยอดขายปีนี้ 6% ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เข้มข้นในปี 2569
ตลาดรถยนต์ไทยปี 2568 ฟื้นตัวช้า แต่ทิศทางเป็นบวก
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี 2568 พร้อมคาดการณ์แนวโน้มตลาดรถยนต์ไทยปี 2569 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 โดยภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2568 ยังคงเผชิญความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและข้อจำกัดของตลาดในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตลาดรถยนต์เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ยอดขายรถยนต์รวมในปี 2568 อยู่ที่ 621,166 คัน เพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบกับปี 2567 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากมาตรการกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ของภาครัฐ แม้การฟื้นตัวยังไม่ชัดเจนนักจากระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้กำลังซื้อผู้บริโภคยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่
ในส่วนของตลาดรถยนต์นั่ง มีการเติบโตจากการตอบรับมาตรการภาครัฐ โดยเฉพาะช่วงปลายปี ขณะที่ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ โดยเฉพาะรถกระบะ ยังคงเผชิญแรงกดดันจากกำลังซื้อที่จำกัดและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี 2569
สำหรับปี 2569 ตลาดรถยนต์ไทยคาดว่าจะอยู่ในภาวะทรงตัว โดยยังต้องจับตาปัจจัยเศรษฐกิจ การเมืองในประเทศ สถานการณ์เศรษฐกิจโลก รวมถึงความเข้มงวดด้านสินเชื่อเช่าซื้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงหนุนจากการลงทุนภาคเอกชน นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายต่าง ๆ
คาดว่ายอดขายรถยนต์ในปี 2569 จะอยู่ที่ 630,000 คัน เพิ่มขึ้น 1.4% จากปีก่อน
โตโยต้า ครองผู้นำตลาด 7 เซกเมนต์หลัก
สำหรับปี 2568 โตโยต้ามียอดขายรวม 230,038 คัน เพิ่มขึ้น 4.4% ครองส่วนแบ่งทางการตลาด 37.0% รักษาความเป็นผู้นำอันดับ 1 ของตลาดรถยนต์ไทย และสามารถครองอันดับ 1 ได้ครบทั้ง 7 ตลาดหลัก
ในตลาดรถยนต์นั่ง โตโยต้าครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ที่ 34.4% โดยเฉพาะกลุ่ม ECO Car ที่มีส่วนแบ่งสูงถึง 48.7% และกลุ่มรถยนต์ไฮบริด (HEV) ซึ่งยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค ครองส่วนแบ่งตลาด 47.4%
ขณะที่ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ โตโยต้ายังคงครองอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งตลาด 38.7% จากความนิยมของรถกระบะ Hilux ที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลาย โดย Toyota Hilux TRAVO ใหม่ ที่เปิดตัวช่วงปลายปีที่ผ่านมา ช่วยผลักดันส่วนแบ่งตลาดรถกระบะของโตโยต้าสูงถึง 48.7% ซึ่งนับว่าสูงสุดนับตั้งแต่โครงการ IMV เริ่มต้น
เป้าหมายปี 2569 โตโยต้าตั้งยอดขาย 243,000 คัน
ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในปี 2569 โตโยต้าตั้งเป้ายอดขายในประเทศไว้ที่ 243,000 คัน เพิ่มขึ้น 6% พร้อมเป้าหมายส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 38.6% โดยอาศัยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาด และเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายกว่า 153 ราย และศูนย์บริการมากกว่า 451 แห่ง ทั่วประเทศ
การผลิตและการส่งออกยังเติบโต
ปี 2568 โตโยต้าส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 358,135 คัน เพิ่มขึ้น 6% และมียอดการผลิตรวมเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก 564,933 คัน เพิ่มขึ้น 5%
สำหรับปี 2569 โตโยต้าตั้งเป้าส่งออกรถยนต์ 425,000 คัน เพิ่มขึ้น 19% และตั้งเป้าการผลิตรวม 633,850 คัน เพิ่มขึ้น 12%
เดินหน้ากลยุทธ์ “Best in Town” สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
โตโยต้ายังคงยึดแนวคิด “Best in Town” มุ่งสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ตลอดวงจรการใช้งาน พร้อมขับเคลื่อนแคมเปญ “Trusted by Toyota” เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์
ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ตามแนวทาง Multi-Pathway, การขยายบริการหลังการขายมาตรฐานสูง รวมถึงศูนย์ซ่อม FIXFIT และการดำเนินโครงการด้านสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สะท้อนความมุ่งมั่นของโตโยต้าในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควบคู่การพัฒนาคนอย่างยั่งยืน