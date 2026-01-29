โตโยต้าปั้น "คน" คุณภาพผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ สร้างมาตรฐานบริการที่ยั่งยืน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม “Toyota Trusted Services Open House II” เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า และ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการส่งมอบมาตรฐานการบริการที่ลูกค้าไว้วางใจได้จากศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ
กิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงเปิดมุมมองเบื้องหลังการดูแลลูกค้าในศูนย์บริการ แต่ยังเผยให้เห็นระบบนิเวศการพัฒนาบุคลากรของโตโยต้า ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับการศึกษาอาชีวะ ไปจนถึงการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรองรับเทคโนโลยียานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่มาตรฐานสากล
ลงทุนกับ “คน” ตั้งแต่ต้นน้ำ สร้างมาตรฐานบริการที่ยั่งยืน
โตโยต้าดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ผ่านการก่อตั้ง 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่
1. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
2. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
ทั้งสองแห่งทำหน้าที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตกำลังคนคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรม ไปจนถึงการรักษามาตรฐานการบริการให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วประเทศ ภายใต้พันธกิจ “Driving the Future of Toyota Trusted Services” หรือการยกระดับบุคลากร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า: โรงเรียนที่ตลาดแรงงานรอรับ
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า หรือ Toyota Automotive Technological College (TATC) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 ตั้งอยู่บนถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถาบันการศึกษาอาชีวะเฉพาะทางด้านยานยนต์ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
จุดเด่นของวิทยาลัยฯ คือการเรียนการสอนที่เน้น การปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมเสมือนศูนย์บริการจริง ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัย สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญในสายงาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปวช. ถึง ปวส. ครอบคลุมสาขาเทคนิคเครื่องกล เทคโนโลยีบริการยานยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ ไปจนถึงเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี วิทยาลัยฯ ผลิตบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมไปแล้วกว่า 4,000 คน และมีนักเรียนจบการศึกษาประมาณ 200 คนต่อปี โดยมี งานรองรับ 100% ทั้งในเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และตลาดแรงงานยานยนต์ในวงกว้าง รวมถึงโอกาสไปทำงานต่างประเทศผ่านโครงการ Japanese Technical Internship Program (JTIP) และการต่อยอดการศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ยกระดับทักษะคนบริการ รับเทคโนโลยียานยนต์ยุคใหม่
ขณะที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ทำหน้าที่ยกระดับศักยภาพบุคลากรผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ผ่านกลยุทธ์ 3R: Recruitment, Re-Training และ Retention
ในแต่ละปี บุคลากรด้านบริการกว่า 30% หรือราว 7,000 คน จะหมุนเวียนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้และทักษะสอดคล้องกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ตั้งแต่รถเครื่องยนต์สันดาป รถไฮบริด รถไฟฟ้า ไปจนถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Toyota Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่น และมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ สร้างความผูกพัน เพื่อบริการที่มาจากความภูมิใจ
นอกจากการพัฒนาและฝึกอบรม โตโยต้ายังให้ความสำคัญกับการรักษาบุคลากร ผ่านการสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ อาทิ การจัดการแข่งขัน Toyota Dealer Skills Contest ต่อเนื่องยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ เปิดเวทีให้บุคลากรทุกตำแหน่งได้แสดงศักยภาพ และรักษามาตรฐานการบริการตามแนวคิด Toyota Trusted Services ไม่ใช่แค่ความภูมิใจของโตโยต้า แต่คือความภูมิใจของคนไทย
นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า โตโยต้าไม่ได้มุ่งเพียงการผลิตและจำหน่ายรถยนต์คุณภาพ แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรไทยมีศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานโลก และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างยั่งยืน
ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า เบื้องหลังความเชื่อมั่นของลูกค้าโตโยต้า ไม่ได้เริ่มต้นที่ตัวรถเพียงอย่างเดียว แต่เริ่มจาก “คน” ที่ถูกบ่มเพาะอย่างมีระบบ ตั้งแต่ห้องเรียนจนถึงศูนย์บริการทั่วประเทศ