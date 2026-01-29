CHANGAN ตรึงราคาเดิม พร้อมอัดโปรแรง DEEPAL–LUMIN รับกุมภาพันธ์ นี้

CHANGAN Automobile (ฉางอาน) ผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่ ยืนยันเดินหน้าทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ คงราคาเดิม ไม่ปรับเพิ่ม สำหรับรถไฟฟ้าแบรนด์ DEEPAL และ LUMIN พร้อมอัปเดตข้อเสนอโปรโมชันใหม่ในบางรุ่น หลังสิ้นสุดมาตรการสนับสนุน EV 3.5 สำหรับรถไฟฟ้านำเข้า ซึ่งส่งผลให้ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ และอัตราภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น
แม้ต้นทุนจะสูงขึ้น แต่ CHANGAN ยังคงย้ำจุดยืนในการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าคุณภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย และบริการหลังการขาย เพื่อดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
สำหรับช่วงวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 CHANGAN มอบราคาพิเศษให้กับรถไฟฟ้ารุ่นยอดนิยม ได้แก่
-New DEEPAL S07 ราคา 1,099,000 บาท (จาก 1,219,000 บาท)
-DEEPAL E07 Plus ราคา 1,649,000 บาท (จาก 1,699,000 บาท)
-DEEPAL E07 Performance AWD ราคา 1,999,000 บาท (จาก 2,099,000 บาท)
-LUMIN L DC ราคา 409,000 บาท (จาก 499,000 บาท)
นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกซื้อ แพ็กเกจรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Warranty) ในราคาพิเศษ สำหรับรุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่
DEEPAL S05 ราคา 6,500 บาท
DEEPAL S07 และ DEEPAL L07 ราคา 7,500 บาท
โดยเปิดจำหน่ายถึงวันที่ 21 มีนาคม 2569
ข้อเสนอเสริมครบ จบในแคมเปญเดียว
CHANGAN ยังจัดเต็มข้อเสนออื่น ๆ อาทิ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน ส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท ฟรีประกันภัยชั้น 1 ฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้ง การรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง