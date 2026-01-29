นิสสันเผยโฉมต้นแบบ ARIYA เวอร์ชันแสงอาทิตย์เพิ่มระยะทางวิ่งสูงสุด 23 กม.

Nissan เผยโฉมรถต้นแบบ ARIYA ที่มาพร้อมแผงโซลาร์เซลส์ขนาด 3.8 ตารางเมตร สามารถเพิ่มระยะทางขับขี่จากปกติสูงสุดถึง 23 กิโลเมตรโดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์
Nissan Ariya เวอร์ชันต้นแบบดังกล่าวถูกพัฒนาร่วมกันโดยทีมวิศวกรแผนก Advanced Product Planning จากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และทีมวิศวกรแผนก Powertrain Planning จากเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยมีเป้าหมายเพื่อการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการลดการพึ่งพาพลังงานจากโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม
ต้นแบบเอสยูวีไฟฟ้าดังกล่าวถูกติดตั้งแผงโซลาร์บริเวณฝากระโปรงหน้า หลังคา และประตูท้าย ขนาดพื้นที่รวมกัน 3.8 ตารางเมตร เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) คิดเป็นระยะทางสูงสุด 23 กิโลเมตรต่อวันเมื่อสภาพอากาศและท้องฟ้าเอื้ออำนวย
นิสสันระบุว่าจากการทดสอบในเมืองบาร์เซโลนาที่มีแสงแดดจัด แผงโซลาร์สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าเทียบเป็นระยะทางขับขี่เฉลี่ยตลอดทั้งปี 17.6 กิโลเมตรต่อวัน ขณะที่แสงแดดของเมืองดูไบสามารถสร้างกระแสไฟเฉลี่ยได้มากถึง 21.2 กิโลเมตรต่อวัน หรือเมืองที่ท้องฟ้าหม่นแทบตลอดทั้งวันอย่างกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ก็ยังสามารถเพิ่มระยะทางขับขี่ได้เฉลี่ยถึง 10.2 กิโลเมตรต่อวัน
นิสสันเผยอีกว่าการติดตั้งแผงโซลาร์ดังกล่าวยังช่วยลดจำนวนครั้งการชาร์จลงได้ถึง 35 - 65% โดยจากการทดสอบขับขี่บนเส้นทางจากเนเธอร์แลนด์ไปยังกรุงบาเซโลนา รวมระยะทาง 1,550 กม. สามารถสรุปได้ว่าหากใช้งานรถเป็นระยะทาง 6,000 ใน 1 ปี จะสามารถลดจำนวนการชาร์จจาก 23 ครั้ง เหลือเพียง 8 ครั้งเท่านั้น
อย่างไรก็ดี นิสสันยังไม่มีแผนวางจำหน่าย ARIYA เวอร์ชันพลังงานแสงอาทิตย์ในขณะนี้