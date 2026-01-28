Chery TIGGO 8 CSH PHEV แรง นุ่ม ครบ ในงบไม่ถึงล้าน

เชอรี ประเทศไทย เปิดตัวและประกาศราคา Chery TIGGO 8 CSH PHEV รถ SUV พรีเมียม 7 ที่นั่ง สำหรับครอบครัวยุคใหม่ ชูจุดเด่นพลังปลั๊กอินไฮบริด สมรรถนะระดับรถไฟฟ้า ขับ EV ล้วนได้ไกลสูงสุดเกือบ 100 กม. ราคาเริ่มต้น 899,000 บาท สำหรับ 100 คันแรก พร้อมเริ่มส่งมอบทั่วประเทศ
SUV 7 ที่นั่ง ปลั๊กอินไฮบริด เน้นคุ้มค่า
Chery TIGGO 8 CSH วางตำแหน่งเป็นรถ SUV ขนาดกลางแบบ 3 แถว 7 ที่นั่ง เจาะกลุ่มครอบครัวที่ต้องการความอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้งาน และเทคโนโลยีไฟฟ้าในราคาที่เข้าถึงได้ ตัวรถมาในรูปแบบ Plug-in Hybrid (PHEV) สามารถขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนในชีวิตประจำวัน และยังมีเครื่องยนต์ช่วยเสริมเมื่อต้องการพละกำลังหรือเดินทางไกล
มี 2 รุ่นย่อย เลือกตามการใช้งาน
TIGGO 8 CSH มีให้เลือก 2 รุ่นย่อย แตกต่างกันที่ระบบขับเคลื่อนและกำลังรวม
รุ่นแรกคือ CHERY TIGGO 8 CSH PHEV 2WD ESTEEM ขับเคลื่อนล้อหน้า ให้กำลังรวมราว 300 แรงม้า แรงบิดประมาณ 400 นิวตันเมตร ให้สมรรถนะเพียงพอสำหรับการใช้งานจริง และตอบสนองแบบรถไฟฟ้าได้อย่างทันใจ
อีกรุ่นคือ CHERY TIGGO 8 CSH PHEV 4WD ELITE เพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อหลัง กลายเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้กำลังรวมสูงสุดถึง 501 แรงม้า และแรงบิดมากกว่า 600 นิวตันเมตร เอาใจผู้ที่ต้องการสมรรถนะเต็มพิกัด รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้ในการทดสอบ
ภายในและพื้นที่โดยสาร : กว้าง ใช้ได้จริง
ภายในห้องโดยสารออกแบบเน้นความโปร่งและรองรับการใช้งานครอบครัว เบาะนั่งจัดวางแบบ 3 แถว โดยแถวที่สองสามารถเลื่อนหน้า–หลังได้ ส่วนแถวที่สามสามารถใช้งานได้จริง เหมาะกับเด็กหรือผู้ใหญ่รูปร่างปานกลาง
ตำแหน่งเบาะคนขับให้มุมมองค่อนข้างสูง แม้เบาะหน้าจะไม่สามารถปรับต่ำได้ ผู้ทดสอบที่มีความสูง 176 ซม. ต้องถอยเบาะค่อนข้างมาก ส่งผลให้พื้นที่แถวสองลดลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับใช้งานได้
สมรรถนะและการขับขี่ : ไฟฟ้าเป็นหลัก แรงมาไว
การขับขี่ของ TIGGO 8 CSH ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักในแทบทุกโหมด การออกตัวและเร่งแซงทำได้ทันใจ แม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่ ในโหมด Sport เครื่องยนต์จะติดขึ้นมาเพื่อปั่นไฟให้มอเตอร์ทำงานเต็มประสิทธิภาพ
ระยะทางขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนจากการใช้งานจริง รุ่นขับ 2 ล้อทำได้สูงสุดราว 95 กม. ส่วนรุ่นขับ 4 ล้ออยู่ที่ประมาณ 74 กม. เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องใช้น้ำมัน
ช่วงล่าง – ความสบาย : นุ่ม หนึบ ขับง่าย
ช่วงล่างของ TIGGO 8 CSH ให้ฟีลแบบคอมฟอร์ต เน้นความนุ่มนวลใกล้เคียงรถญี่ปุ่น ซับแรงกระแทกได้ดี ไม่เด้ง ไม่โยน การเปลี่ยนเลนหรือขับขึ้นทางชันทำได้มั่นคง ไม่สร้างอาการเวียนหัว เหมาะกับการใช้งานครอบครัวในชีวิตประจำวัน
การเก็บเสียงและอุปกรณ์
การเก็บเสียงอยู่ในระดับกลาง มีเสียงลมเข้ามาบ้างที่ความเร็วเดินทาง แต่ไม่รบกวนการใช้งานโดยรวม อุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้มาครบ รวมถึงฟังก์ชัน V2L สามารถจ่ายไฟภายนอกได้สูงสุด 3.3 kW เพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานนอกสถานที่
ความปลอดภัย : ADAS ให้ครบตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น
ระบบความปลอดภัยขั้นสูง (ADAS) ให้มาครบตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น ทั้งระบบเตือนออกนอกเลนและดึงพวงมาลัยกลับ ระบบเตือนการชน ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลน และระบบช่วยถอยจอด ถือว่าโดดเด่นเมื่อเทียบกับรถในระดับราคาเดียวกัน
หลังขับเป็นไง
จากการทดสอบจริง Chery TIGGO 8 CSH ให้ภาพของรถครอบครัวที่ขับง่าย นุ่มสบาย และแรงเกินคาด ฟีลการขับแบบไฟฟ้าทำให้การใช้งานในเมืองคล่องตัว ช่วงล่างรองรับการเดินทางไกลได้ดี และระยะทาง EV ล้วนใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
สรุป
Chery TIGGO 8 CSH เป็น SUV ปลั๊กอินไฮบริด 7 ที่นั่งที่ชูความคุ้มค่าเป็นหลัก ทั้งสมรรถนะ ออปชัน และเทคโนโลยีไฟฟ้า เมื่อเทียบกับราคาเริ่มต้นไม่ถึง 1 ล้านบาท ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการรถคันเดียวจบ ใช้งานได้ทั้งในเมืองและเดินทางไกล
ราคาเปิดตัว
Chery TIGGO 8 CSH PHEV เปิดราคาพิเศษสำหรับ 100 คันแรก
รุ่น 2WD ราคา 899,000 บาท
รุ่น 4WD ราคา 999,000 บาท
พร้อมส่งมอบผ่านโชว์รูมเชอรีกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ