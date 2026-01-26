ถูกลงเป็นล้าน! BMW i5 eDrive40 M Sport รุ่นประกอบไทย ราคา 3,499,000 บาท

BMW i5 eDrive40 M Sport รุ่นประกอบในประเทศ (CKD) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพิ่มระยะทางขับขี่จาก 582 กม. เป็น 627 กม. ราคาทางการ 3,499,000 บาท (ราคารวมแพ็กเกจ BSI Standard) จากเดิมราคา 4,999,000 บาท
BMW i5 eDrive40 M Sport รุ่น CKD ถูกประกอบที่โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จังหวัดระยอง ส่งผลให้มีราคาจำหน่ายถูกลงจาก i5 eDrive40 M Sport (Inspiring) รุ่นนำเข้าที่มีราคาจำหน่าย 4,599,000 บาท และ i5 eDrive40 M Sport รุ่นนำเข้าเดิม ราคาจำหน่าย 4,999,000 บาท หรือคิดเป็นส่วนต่าง 1,100,000 - 1,500,000 บาท โดยปัจจุบันรุ่นนำเข้าทั้ง 2 รุ่น รวมถึง i5 M60 xDrive ถูกถอดออกจากเว็บไซต์บีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
BMW i5 eDrive40 M Sport (CKD) มาพร้อมนวัตกรรมทางเทคนิคด้วยการใช้ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตจากซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นครั้งแรก ช่วยลดการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าต่างๆ เพิ่มระยะทางขับขี่สูงสุด 45 กม. ส่งผลให้มีระยะทางขับขี่สูงสุด 627 กม. (WLTP) พร้อมแพ็กเกจ AC Charging Professional รองรับการชาร์จกระแสสลับ (AC) สูงสุด 22 กิโลวัตต์
ด้านขุมพลังติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 340 แรงม้า (250 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร สามารถเพิ่มแรงบิดสูงสุดชั่วคราวเป็น 430 นิวตัน-เมตร เมื่อเปิดใช้งานระบบ Sport Boost หรือ Launch Control ทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 6.0 วินาที ความเร็วสูงสุด 193 กม./ชม.
ภายนอกถูกตกแต่งด้วยชุดแต่ง M Sport ประกอบด้วย สปอยเลอร์หลังดีไซน์ M สีเดียวกับตัวรถ คาลิเปอร์เบรก M Sport สีน้ำเงิน Dark Blue Metallic และล้ออัลลอย M Aerodynamic ขนาด 20 นิ้ว พร้อมระบบช่วงล่าง Adaptive Suspension Professional ติดตั้งเป็นมาตรฐาน
ภายในห้องโดยสารของรุ่น CKD ติดตั้งเบาะหนัง BMW Individual Merino (สีน้ำตาล Copper หรือสีดำ ขึ้นกับสีภายนอก) พร้อมชุดแต่ง Dark Silver M ตกแต่งด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และเส้นสายสีเงินทั่วห้องโดยสาร ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน เช่น เบาะนั่งแบบ Comfort ปรับไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ 4 โซน, ระบบกล้องภายในรถ, ระบบ BMW Head-up Display และเครื่องเสียง Bowers & Wilkins
อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ ประกอบด้วย ระบบไฟหน้าแบบ LED (ไม่มีระบบ Adaptive LED และไฟสูง High-beam Assistant), ชุดตกแต่งภายนอก Iconic Glow, หลังคากระจก Panorama, ระบบช่วยการขับขี่ Driving Assistant Professional และระบบช่วยนำรถเข้าจอดอัตโนมัติ Parking Assistant Plus พร้อมกล้องมองภาพรอบคัน เป็นต้น
ระบบช่วยการขับขี่ Driving Assistant Professional ของ BMW i5 eDrive40 M Sport ประกอบด้วย ระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยและการเปลี่ยนเลน (Steering and Lane Change Assist), ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชัน Stop & Go (Active Cruise Control with Stop & Go function) ฯลฯ
ตัวถังมีให้เลือกทั้งหมด 5 สี ได้แก่ สีดำ Black Sapphire Metallic, สีขาว Mineral White Metallic, สีเทา Brooklyn Grey Metallic, สีน้ำเงิน Phytonic Blue Metallic และสีเขียว Cape York Green Metallic