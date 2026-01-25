Changan CS75 Plus กระโดดไกลสุดบนลาดน้ำแข็ง ทำลายสถิติโลก 20.9 เมตร

Changan สร้างกระแสในวงการยานยนต์อีกครั้ง เมื่อรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) รุ่นที่ 4 อย่าง Changan CS75 Plus สามารถทำลายสถิติโลกกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด ในประเภท การกระโดดไกลที่สุดบนทางลาดน้ำแข็ง ด้วยระยะทางสูงถึง 20.9 เมตร ภายใต้สภาพอากาศหนาวจัดถึง -30 องศาเซลเซียส
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากการผสานทั้งโครงสร้างตัวถัง ระบบควบคุม และสมรรถนะของเครื่องยนต์ โดย CS75 Plus รุ่นที่ 4 มาพร้อม Tianshu Intelligent All-Domain Safety System ซึ่งรวมระบบควบคุมเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) และระบบควบคุมการยึดเกาะถนน (TCS) ที่สามารถตรวจจับและปรับการทำงานของล้อแบบเรียลไทม์ ช่วยให้รถคงเสถียรภาพแม้อยู่บนพื้นผิวน้ำแข็งที่ลื่นจัด
ในด้านขุมพลัง CS75 Plus รุ่นที่ 4 มีให้เลือก 2 เครื่องยนต์
รุ่น 1.5T ใช้เครื่องยนต์ Blue Whale 1.5T พร้อมระบบฉีดเชื้อเพลิงแรงดันสูง 500 บาร์ ให้กำลังสูงสุด 189 แรงม้า แรงบิด 310 นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Aisin 8AT อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน WLTC อยู่ที่ 6.89 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร และอัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. อยู่ที่ 7.9–8.9 วินาที ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย
ขณะที่รุ่น 2.0T ให้กำลังสูงสุด 229 แรงม้า แรงบิด 390 นิวตันเมตร จับคู่เกียร์อัตโนมัติ Aisin 8AT เช่นเดียวกัน สามารถเร่งจาก 0–100 กม./ชม. ได้ในเวลา 7.3 วินาที
ตัวรถมีขนาดตัวถัง 4,770 x 1,910 x 1,695 (1,705) มม. และระยะฐานล้อ 2,800 มม. ภายในห้องโดยสารโดดเด่นด้วยดีไซน์หน้าจอลอยตัวรวมขนาด 37 นิ้ว ประกอบด้วยแผงหน้าปัดดิจิทัล 10.25 นิ้ว หน้าจอกลาง 14.6 นิ้ว และหน้าจอฝั่งผู้โดยสาร 12.3 นิ้ว พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียง iFlytek Spark AI ระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงระดับ 2 พื้นที่เก็บของ 21 จุด และห้องสัมภาระท้ายขนาด 725 ลิตร ซึ่งขยายได้สูงสุด 1,620 ลิตร
Changan CS75 Plus เปิดตัวครั้งแรกในปี 2019 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงรุ่นที่ 4 ในปี 2024 โดยสถิติโลกครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของ CS75 Plus ในฐานะ SUV ที่โดดเด่นทั้งด้านสมรรถนะ ความปลอดภัย และเทคโนโลยีในระดับสากล