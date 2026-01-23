ฟอร์ดซื้อโรงงานซูซูกิ ระยอง ขยายฐานผลิตรับโตระยะยาว

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ประเทศไทย ประกาศขยายการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในประเทศไทย ด้วยการลงนามเข้าซื้อโรงงานประกอบรถยนต์เดิมของซูซูกิในจังหวัดระยอง ซึ่งตั้งอยู่ติดกับงโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ (FTM) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของฐานการผลิต และรองรับแผนการเติบโตในระยะยาวของภูมิภาค
การลงทุนครั้งนี้เกิดขึ้นในวาระที่ฟอร์ดดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 30 ปี สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดเวลากว่า 3 ทศวรรษ ฟอร์ดมีเงินลงทุนสะสมในประเทศไทยมากกว่า 133,000 ล้านบาท หรือราว 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจุบัน โรงงาน FTM และออโต้ อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย (AAT) ถือเป็นหัวใจสำคัญของเครือข่ายการผลิตระดับภูมิภาคของฟอร์ด ทำหน้าที่ผลิตและส่งออกรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ และฟอร์ด เอเวอเรสต์ ไปยังตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกำลังการผลิตรวมกว่า 270,000 คันต่อปี และเป็นการส่งออกถึง 90%
โรงงานที่ฟอร์ดเข้าซื้อมีพื้นที่รวมกว่า 412.5 ไร่ หรือ 66 เฮกตาร์ พร้อมอาคารขนาด 65,000 ตารางเมตร ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2555 จุดเด่นคือทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ติดกับโรงงาน FTM และอยู่ในเขตปลอดอากร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน รองรับการผลิตรถยนต์หลากหลายเซกเมนต์ในอนาคต
อังเดร คาวาลาโร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มตลาดนานาชาติ ของฟอร์ด ระบุว่า การเข้าซื้อโรงงานครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทสำคัญของประเทศไทยในเครือข่ายการผลิตระดับโลกของฟอร์ด และจะช่วยเสริมขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศและภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้าน นายรัฐการ จูตะเสน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า การลงทุนดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นระยะยาวของฟอร์ดต่อประเทศไทย พร้อมตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการส่งออกของฟอร์ดในภูมิภาค
ทั้งนี้ คาดว่าการซื้อขายจะแล้วเสร็จภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า หลังจากนั้นฟอร์ดจะประเมินแผนการบูรณาการโรงงานแห่งใหม่นี้เข้ากับโครงสร้างการผลิตเดิม เพื่อรองรับแผนการผลิตในอนาคตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน