เปิดศักราชใหม่ “POP” อะไหล่ยานยนต์มาตรฐานสากล ประกาศพร้อมลุยปีม้าทอง ตอกย้ำอะไหล่คุณภาพฝีมือคนไทย

บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่รถยนต์ภายใต้แบรนด์ “POP” ประกาศทิศทางการดำเนินธุรกิจรับศักราชใหม่ โดยนายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหาร นางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ กรรมการบริษัท และนางสาวชัญญา ยงเห็นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ประกาศความพร้อมก้าวสู่ศักราชใหม่ 2569 เดินหน้าเปิดเกมรุกธุรกิจปีม้าทองอย่างเต็มกำลัง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยังมีความท้าทายและการแข่งขันสูง มุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอะไหล่ยานยนต์ไทย ตอกย้ำจุดยืนการเป็นผู้ผลิตอะไหล่ยานยนต์มาตรฐานสากลโดยฝีมือคนไทย
นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอะไหล่ยานยนต์ภายใต้แบรนด์ “POP” อย่างต่อเนื่อง โดยยึดมาตรฐานการผลิตระดับสากล ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดอะไหล่ยานยนต์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจากแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน บริษัทฯ ประเมินว่าตลาดอะไหล่ยานยนต์ยังมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้งานรถยนต์ยาวนานขึ้น ส่งผลให้ความต้องการอะไหล่ทดแทนที่มีคุณภาพ ความทนทาน และความปลอดภัยสูงเพิ่มขึ้น
“ปีม้าทอง 2569 ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเร่งเสริมความแข็งแกร่งขององค์กร ชลิต อินดัสทรี พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุก ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการขยายตลาด โดยบริษัทฯยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความทนทาน และความปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของอุตสาหกรรมอะไหล่ยานยนต์” นายชวิศกล่าวและเสริมว่า
ชลิต อินดัสทรี ยังเดินหน้าลงทุนในด้านเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอะไหล่ยานยนต์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล ตอกย้ำภาพลักษณ์ “อะไหล่รถยนต์ฝีมือคนไทย” และสร้างความมั่นคงให้กับฐานการผลิตในประเทศ รวมถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งขององค์กรและอุตสาหกรรมอะไหล่ยานยนต์ไทยในระยะยาว
บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “POP” ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี นับเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดอะไหล่ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturing: REM) และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ (OEM) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 6,000 รายการ อาทิ ยางแท่นเครื่อง ยางแท่นเกียร์ ยางกันกระแทก ยางเพลากลาง บูชปีกนก และบูชโช๊คอัพล่าง ครอบคลุมทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถเพื่อการพาณิชย์ และรถแข่ง โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล อาทิ Thailand Trust Mark (T MARK) ระบบ IATF 16949:2016 มาตรฐาน ISO9001 และผ่านการทดสอบคุณภาพในหลากหลายด้าน อาทิ Fatigue, Hardness และ NVH เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอุตสาหกรรมยานยนต์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.chalitindustry.com โทรศัพท์ 02-802-6400